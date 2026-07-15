Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina | Batalla por los goleadores entre Harry Kane y Lionel Messi

Panamá/La semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Estadio de Atlanta no solo define al segundo finalista del Mundial 2026: también pone cara a cara a dos de los nombres que pelean por la Bota de Oro del torneo.

Minuto a minuto: EN VIVO Mundial 2026| Inglaterra 0-0 Argentina: Primer Tiempo/ semifinal

Lionel Messi llega a este cruce como colíder de la tabla de goleadores, con 8 goles, cifra que comparte con el francés Kylian Mbappé. El capitán argentino construyó su cuenta casi en su totalidad con remates de jugada (7 de sus 8 tantos), además de un gol de tiro libre, sin necesitar el gatillo del penal.

Del lado inglés, Harry Kane se ubica cuarto en la tabla con 6 goles, aunque con un perfil de anotador distinto: solo uno de sus tantos llegó de jugada abierta, mientras that tres los marcó de cabeza y dos desde los doce pasos. Su compañero Jude Bellingham también aparece en ese pelotón de 6 goles, con 5 de jugada y uno de cabeza, y suma otro atractivo extra al mediocampo inglés en este duelo directo.

Detrás de ese cuarteto de arriba asoma Erling Haaland, de Noruega, con 7 goles, aunque su selección ya quedó eliminada del camino al título.

Lo que está en juego este miércoles no es solo el boleto a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York: también es la chance de que Messi se despegue en soledad de Mbappé en la carrera goleadora, o que Kane y Bellingham den un salto en la tabla desde el mediocampo y el área inglesa.