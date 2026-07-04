Mundial 2026, resultado goleadores: Messi lidera en solitario la tabla de artilleros tras los dieciseisavos de final

Los Angeles, Estados Unidos/Con el cierre de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, la tabla de goleadores quedó actualizada la noche del 3 de julio, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a marcar la diferencia y, con su tanto ante los caboverdianos, tomó ventaja en solitario sobre Kylian Mbappé, en una de las peleas más apasionantes de este certamen por el título de máximo artillero.

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La clasificación se mantiene apretada en la zona alta. Detrás de Messi y Mbappé aparecen Haaland (Noruega) y Kane (Inglaterra), ambos con 5 goles, seguidos por un grupo de cuatro futbolistas con 4 tantos: O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil).

En la franja de los 3 goles se ubican trece jugadores: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania) y Wissa (República Democrática de Congo).

Con 2 goles figuran veinticuatro futbolistas: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón) y Vargas (Suiza).

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Finalmente, con 1 gol aparece un lote de más de un centenar de futbolistas, entre ellos Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Alajbegovic (Bosnia), Angulo (Ecuador), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Berhalter (Estados Unidos), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Casemiro (Brasil), Chávez (México), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Doué (Francia), Enciso (Paraguay), Fidalgo (México), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Isak (Suecia), Lamine Yamal (España), Leão (Portugal), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Martinelli (Brasil), McGinn (Escocia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Perisic (Croacia), Porro (España), Rashford (Inglaterra), Reyna (Estados Unidos), Salah (Egipto), Sané (Alemania), Van Dijk (Países Bajos), Xhaka (Suiza), Yilmaz (Turquía) y Zico (Egipto), entre muchos otros representantes de selecciones como Jordania, Uzbekistán, Curazao, Haití, Arabia Saudita y Sudáfrica, que reflejan la amplitud goleadora de este Mundial.

La carrera por la Bota de Oro continúa completamente abierta de cara a los octavos de final, con Messi como referencia a seguir y Mbappé, Haaland y Kane como sus principales perseguidores.

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