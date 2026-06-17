Mundial 2026| Harry Kane sobre triunfo de Inglaterra: "mostramos el nivel que podemos alcanzar"

Estados Unidos/Inglaterra cerró bien el partido ante Croacia y mostró "el nivel" que puede alcanzar en el Mundial de Norteamérica 2026, dijo Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo 4-2 de los Tres Leones este miércoles ante el equipo de Luka Modric.

Kane marcó de penal a los 12 minutos y de cabeza a los 42', con el que llegó a los 10 goles en Mundiales para igualar a Gary Lineker como goleador histórico de Inglaterra.

"Mostramos el nivel que sabemos que podemos alcanzar", resumió el delantero del Bayern Munich a la BBC, al finalizar el estreno mundialista de ingleses y croatas en Arlington, Texas.

"La primera mitad estuvo un poco más igualada (...) los goles que recibimos fueron un poco decepcionantes, especialmente el segundo, por lo retrasados que estábamos; eso no es lo que somos ni el equipo que queremos ser", analizó el atacante.

Kane contó que el entrenador Thomas Tuchel pidió que hicieran un juego más intenso y que "impusiéramos nuestro juego, y eso fue exactamente lo que pasó".

En el segundo tiempo "nos vieron en nuestro mejor nivel, tanto con el balón como sin él (...) Hicimos lo que teníamos que hacer y cerramos el partido de buena manera", resumió.

Jude Bellingham coincidió con su capitán en destacar que sobre todo en el segundo tiempo Inglaterra mostró su mejor cara.

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"Demostramos de qué estamos hechos y el tipo de equipo que queremos ser", dijo el jugador del Real Madrid a ITV, según reseñó la BBC.

Más allá del juego inglés, Kane hizo foco en su actuación personal y avisó: "esta competencia me ayuda a superar mis límites".

Kane se sumó a las ráfagas goleadoras mostradas el día antes por Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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"No me gusta mucho enfocarme en los demás, pero creo que es natural, como deportista, tratar de alcanzar el nivel más alto. Y, obviamente, todos esos muchachos han tenido un muy buen comienzo", dijo el atacante a periodistas en la zona mixta.

El francés y el noruego marcaron un doblete, al igual que Kane, y Messi brilló con un triplete.

Con el triunfo, Inglaterra lidera el Grupo L que completa la primera jornada del Mundial este miércoles con el duelo entre Panamá y Ghana.