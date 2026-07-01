Mundial 2026| Irán recibe a miembros de su selección con orgullo y alegría

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| A pesar de quedar eliminada en la fase de grupos, la selección iraní tuvo un recibimiento cálido de sus fanáticos a su llegada a la ciudad de Teherán.

Irán/Música, cánticos y ramos de flores: centenares de hinchas aclamaron este miércoles a los futbolistas de la selección de Irán a su regreso a Teherán, a pesar de la eliminación en la fase de grupos del Mundial, en un torneo marcado por el contexto bélico con Estados Unidos.

"¡Irán, Irán!", se escuchaba repetidamente desde el grupo de aficionados, muchos de ellos niños acompañados de sus padres, constató la AFP.

Algunos de ellos agitaban banderas del país y muchos lucían también camisetas del Team Melli.

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El entusiasmo estaba además impulsado por un animador, que iba dirigiendo el recibimiento y que anunció solemnemente la llegada del avión del equipo, que aterrizaba en Teherán procedente de Turquía.

Al bajar del aparato, los jugadores fueron recibidos por músicos con atuendo militar, que hicieron sonar el himno nacional.

Entre los hinchas se veían también fotos del arquero Alireza Beiranvand, convertido en héroe nacional por sus paradas en el empate 0-0 ante Bélgica, en el segundo partido.

A pesar de ese resultado ante el favorito de la llave, Irán quedó eliminado en su grupo, con un balance de tres empates en tres partidos.

- Disculpas públicas -

La selección iraní mantuvo opciones hasta el término de la fase de grupos, soñando con pasar como una de las mejores terceras, pero finalmente el objetivo no pudo cumplirse.

"Os pedimos disculpas por no habernos podido clasificar (para dieciseisavos de final) y no haberos dado esa alegría", declaró Alireza Beiranvand a la llegada al aeropuerto Mehrabad de Teherán.

"Merecíamos llegar más lejos, pero nos complicaron la tarea", lamentó el defensa Ramin Rezaïan, en referencia a Estados Unidos, coorganizador del Mundial y país que atacó junto a Israel a Irán el 28 de febrero, dando inicio a una guerra en Oriente Medio.

Nunca antes un país anfitrión de un Mundial había acogido en el torneo a la selección de un país con el que estaba en conflicto abierto y esa hostilidad marcó los preparativos de la competición.

La participación de Irán estuvo en duda hasta casi antes del torneo y esa selección cambió a última hora su campamento base, renunciando a quedarse en Tucson (Arizona, Estados Unidos) para hacerlo en Tijuana (México).

Estados Unidos rechazó conceder visados a una docena de integrantes de la delegación iraní, principalmente dirigentes, entre ellos el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, exmiembro de los Guardianes de la Revolución, una organización considerada como terrorista por Washington.

El equipo se sintió "maltratado" en varias ocasiones durante su experiencia mundialista y criticó amargamente las restricciones impuestas, que limitaban su tiempo en suelo estadounidense, llegando incluso a imponerle viajar la víspera de sus dos primeros partidos, lo que le obligaba a realizar viajes de ida-vuelta entre México y Estados Unidos que los jugadores acusaron físicamente.