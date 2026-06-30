Mundial 2026| ¡Éxito! Torneo fija un récord astronómico de asistencia a los estadios, reporta FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La nueva cifra fija un nuevo récord en la cantidad de fanáticos que van a ver los partidos en los coliseos.

Estados Unidos/El Mundial Norteamérica 2026 superó los cinco millones de espectadores en los estadios con el Francia-Suecia disputado en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, anunció la FIFA este martes tras la victoria de los Bleus por 3-0.

"La Copa del Mundo 2026 entrará en la historia durante el partido de octavos de final entre Francia y Suecia, cuando la afluencia total del torneo supere los 5.000.000 de aficionados, estableciendo así un nuevo récord absoluto de asistencia", destacó la instancia en un comunicado.

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Hasta ahora han asistido a los partidos celebrados en México, Estados Unidos y Canadá, un total de 5.048.079 espectadores, incluidos los 80.663 que asistieron al partido en el MetLife en el que los Bleus lograron el pase a octavos de final.

El anterior récord databa de 1994, con 3.587.538 personas en los estadios de Estados Unidos, aunque en esta edición, en comparación con la de hace 32 años, compiten el doble de equipos (48) y, por lo tanto, el número de partidos también se ha multiplicado por dos (a 104).

Los partidos de la presente edición han tenido una asistencia media de 64.511 espectadores (sin contar este último encuentro del martes), con una tasa de ocupación del 99,7% pese a la polémica sobre el precio exorbitante de las entradas antes del inicio del torneo, del que aún quedan 27 partidos por disputarse, precisó el organismo mundial.

Los partidos con más espectadores fueron Uzbekistán-Colombia, México-Sudáfrica y República Checa-México, disputados todos en el Estadio Azteca de Ciudad de México (con aforo para 80.824 personas).

Antes del inicio del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había dicho que esperaba un total de unos siete millones de espectadores.