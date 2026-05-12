Mundial 2026 | Lennart Karl: El ascenso meteórico del nuevo prodigio del Bayern Múnich

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Panamá/El fútbol alemán parece haber encontrado a su próxima gran figura en Lennart Karl, un joven talento de apenas 18 años que está acaparando todos los reflectores en la Bundesliga y el escenario internacional.

Nacido en Frammersbach, Karl se desempeña como centrocampista ofensivo y ha demostrado una madurez impropia de su edad desde que se unió al Bayern Múnich, club con el que tiene contrato hasta junio de 2029.

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A pesar de su juventud, su valor de mercado ya se sitúa en los 60 millones de euros, una cifra que refleja su impacto inmediato en el primer equipo. Su rendimiento en la presente campaña ha sido fundamental: en la liga local, la Bundesliga, ha registrado 5 goles y 5 asistencias en 25 partidos. Sin embargo, es en la UEFA Champions League donde su estrella brilla con más fuerza, habiendo anotado 4 goles en apenas 8 encuentros disputados.

El talento de Karl no ha pasado desapercibido para la Selección de Alemania. Tras un paso exitoso por las categorías inferiores (Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-21), el mediocentro debutó con la selección absoluta el 26 de marzo de 2026, acumulando ya dos participaciones internacionales. Con un total de 9 goles y 7 asistencias en 38 partidos oficiales esta temporada, Karl se consolida como la pieza clave del futuro bávaro y una de las realidades más excitantes del fútbol mundial.

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El joven talento alemán Lennart Karl continúa generando elogios dentro del fútbol europeo gracias a sus actuaciones y proyección tanto en clubes como con la selección nacional de Alemania. Figuras importantes del balompié alemán han destacado sus cualidades técnicas, personalidad dentro del campo y el impacto que puede tener en el futuro del equipo nacional.

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, resaltó la personalidad y madurez del futbolista pese a su corta edad.

“Ha dejado una magnífica impresión. Tiene descaro, pero también es humilde. Posee un don natural para posicionarse y aprovechar los espacios”.

Por su parte, el mediocampista Florian Wirtz destacó la conexión futbolística que ha logrado desarrollar con Karl y aseguró que será una pieza importante para Alemania en los próximos años.

“Es un futbolista sensacional. Es muy divertido jugar con él. Nos dará muchas alegrías en los próximos años”.

Otro de los que elogió al prometedor atacante fue Deniz Undav, quien incluso comparó el estilo de juego de Karl con el del legendario francés Franck Ribéry.

“Su estilo de juego se parece al de Franck Ribéry. Es un futbolista fantástico. Tiene mucho descaro, se atreve con todo y es un soplo de aire fresco para el equipo. Es un gran tipo”.

Con apenas sus primeras experiencias en la élite, Lennart Karl ya empieza a captar la atención de entrenadores, compañeros y aficionados, perfilándose como una de las grandes promesas del fútbol alemán.