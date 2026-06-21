Mundial 2026| Luis de la Fuente: DT de España sostiene sustitución de Lamine Yamal tras marcar su primer gol

Estados Unidos/El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró muy satisfecho por el rendimiento de la Roja en el partido contra Arabia Saudita (victoria 4-0 este domingo en Atlanta) y quitó hierro a la sustitución de Lamine Yamal tras lograr su primer gol en un Mundial: "Es bueno dejarle con más ganas".

Diferencias con Cabo Verde (0-0)

"Los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y, sobre todo, que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro".

Mejoría en ataque

"Es lo que más habíamos insistido, lo habíamos visto con los jugadores y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad, se ha visto en remates, desde el primer minuto de agobiar al rival y meterle en su área, en ese planteamiento estamos muy contentos y hay que seguir creciendo y mejorando".

Partidazo de Lamine y Oyarzabal

"Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios, Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos y de Oyarzabal qué vamos a decir, había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional".

Jugadores extramotivados

"A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad, la reacción de los jugadores es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo".

Cambio de Lamine en el descanso

"Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro, pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas".

"Si el resultado hubiera sido otro hubiera jugado más. El partido estaba decantado y consideramos que su aportación era lo que necesitábamos para que esté en la totalidad del tiempo en el próximo partido. Ha terminado el primer tiempo muy contento, está de vuelta".

Oyarzabal, "supervaloradísimo"

"La gente que entiende de fútbol lo tiene supervaloradísimo, tiene un impacto brutal en la selección, como ningún jugador en el mundo. En este partido ha sido el primer futbolista que en 24 minutos mete dos goles y una asistencia. Reivindico a Mikel porque es un futbolista que puede también marcar una historia excepcional en el fútbol español. Lo celebro".

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Pedri y Olmo juntos en el once

"Creíamos que Pedri nos podría dar el dominio del juego. Y que Dani Olmo podría estar más cerca del área porque entre líneas es un maestro. Hoy había más espacios que el otro día. Olmo ha estado muy cómodo. Es un planteamiento que ha salido bien. No es casualidad, lo hemos hecho tras un estudio exhaustivo del rival".

Autocrítica

"Hay que seguir mejorando si queremos llegar al día 19, hoy también hay autocrítica. La parte más positiva es que este equipo tiene un margen de mejora excepcional. Hoy corregimos aspectos del juego que el otro día no fluyeron".

Crítica en la prensa

"Cuando alguien cuestiona tu trabajo, el que tiene genio, coraje y nervio reacciona para intentar llevar la contraria a ese comentario. Es humano. No interpretemos que esa crítica ha molestado, activa los recursos de las personas para dar su mejor versión. Lo que quiero es que sea en su justa medida. Me parece una barbaridad dudar de este equipo, 33 partidos seguidos sin perder, ¿dudar de esta generación? Eso me parece injusto".