Mundial 2026 | Conoce a Orlando Gill guardameta de Paraguay que eliminó a la gran Alemania

Panamá/El nombre de Orlando Gill se convirtió de la noche a la mañana en tendencia mundial.

El portero paraguayo fue la figura indiscutible en la histórica eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de que Paraguay se impusiera 4-3 en la tanda de penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

Sus atajadas bajo los tres palos llevaron a la Albirroja a octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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Un arquero de 1,99 metros con recorrido reciente en la élite

Nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, Gill tiene 26 años y se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo. Con una altura de 1,99 metros y siendo zurdo, el guardameta exhibe un perfil físico que combina con reflejos que quedaron en evidencia ante la Mannschaft.

Actualmente milita en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Argentina, equipo al que llegó el 1 de enero de 2025 y con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Su valor de mercado actual se ubica en 6 millones de euros, una cifra que probablemente esté en alza tras su actuación mundialista.

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De las divisiones inferiores a la titularidad en la absoluta

El camino de Gill hacia la élite no fue meteórico, sino construido paso a paso dentro de la estructura del club San Lorenzo de Paraguay. Comenzó en las categorías juveniles del club, pasando por el San Lorenzo U19 antes de subir al primer equipo del Club Sportivo San Lorenzo en enero de 2019. Cinco años después, en enero de 2024, dio el salto al San Lorenzo II, y finalmente, el 1 de enero de 2025, fue promovido al primer equipo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, donde milita en la actualidad.

Su debut con la selección absoluta

Gill debutó con la Selección Mayor de Paraguay el 9 de septiembre de 2025, bajo la dirección del técnico Gustavo Alfaro, a los 25 años, 2 meses y 30 días de edad. Desde entonces, el arquero ha ido ganando terreno hasta convertirse en una pieza clave del esquema de la Albirroja, papel que terminó de confirmar con su actuación decisiva en la tanda de penales que selló el pase a octavos de final del Mundial 2026.

Con esta hazaña, Orlando Gill no solo se convirtió en el héroe inesperado de Paraguay, sino también en uno de los nombres más buscados del Mundial tras dejar en el camino a una de las potencias históricas del fútbol mundial.