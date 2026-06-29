Mundial 2026| Colombia vs Ghana: Se pronostica calor extremo para duelo de dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El Estadio de Kansas City será el escenario de ese encuentro que se realizará el viernes 3 de julio.

Estados Unidos/Una alerta por "calor extremo" fue decretada este lunes en la sede mundialista de Kansas City, donde Argentina tiene su campo de entrenamiento y Colombia enfrentará a finales de semana a Ghana en dieciseisavos de final.

La meteorología ya ha generado impacto en esta Copa del Mundo que se disputa en el verano de Estados Unidos, México y Canadá, donde las altas temperaturas se combinan en algunas ciudades sede con la irrupción de tormentas eléctricas.

En la fase de grupos, el juego entre Francia e Irak fue interrumpido durante más de dos horas por tormentas cercanas al Estadio de Filadelfia.

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Situada en el medio oeste de Estados Unidos, el calor y la humedad se han intensificado esta semana en Kansas City, campo base de la campeona mundial Argentina y otras tres selecciones: Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

El siguiente partido en el estadio Arrowhead, que hospedó el primer juego de Argentina en el torneo, será el choque entre Colombia y Ghana el próximo viernes.

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Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre "condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de hasta 105 hasta 110 grados Fahrenheit (41 a 43 grados Celsius) previstos".

"Varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas", advirtió.

El aviso por calor está vigente hasta las 21H00 (9:00 p.m.) del viernes (02H00 GMT del sábado).