Mundial 2026| Sebastián Beccacece: DT de Ecuador no halla explicaciones al 0-0 ante Curazao

Estados Unidos/El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, no encontró explicaciones para la falta de gol en el empate 0-0 del sábado ante Curazao y dijo entender el "enojo" de los aficionados hacia él.

El Tricolor, que tampoco anotó en la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut, está en serio peligro de eliminación tras estrellarse ante el arquero curazoleño, Eloy Room, que neutralizó 15 disparos al arco de los sudamericanos en Kansas City.

La escuadra de Beccacece, con un solo punto, se jugará el pase en la última jornada del Grupo E ante Alemania, ya clasificada con seis unidades.

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- ¿Qué le faltó a Ecuador? -

"El equipo mereció en los dos partidos más de lo que obtuvo".

"En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Cuando uno tiene 27 tiros el resultado está a la vista, todo lo que diga puede ser contraproducente. Teníamos que ganar y no lo hicimos y yo soy el principal responsable. Los futbolistas tiene que seguir jugando como lo hacen porque lo intentaron por todos los caminos".

- Perspectivas ante Alemania -

"Nos queda trabajar. Tenemos la posibilidad de conseguir esa victoria y seguir trabajando por ese sueño. El equipo busca por todos los caminos y todos los medios. No concretar (las ocasiones) genera un contagio y nos está privando de la alegría para los chicos y para la gente. Pero mientras haya chances en el fútbol, la vida me enseñó que hay que seguir creyendo".

"Es normal sentir hoy esta sensación de dolor pero esto no terminó (...) Nadie dijo que iba a ser fácil pero tenemos la posibilidad de ganar a una selección que no ganamos nunca. ¿Por qué no?"

- "Comprendo el enojo hacia mí" -

"Sé que es un momento duro para el pueblo ecuatoriano y que lo que diga no tiene importancia, yo les agradezco el esfuerzo".

"Es normal que los aficionados sientan este sufrimiento y es lo que más me duele.... Comprendo su incomodidad y el enojo hacia mi persona, pero vamos a darlo todo".

"A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano pero lo seguiré intentando".