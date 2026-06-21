Mundial 2026| Así está la tabla de posiciones en el Grupo H

Panamá/La segunda jornada del Grupo H, en el Mundial 2026, dejó goles y emociones que dejaron todo preparado para una tercera fecha que se espera sea, no apta para cardiácos.

España comenzó la fecha con un triunfo contundente ante Arabia Saudita, por 4 goles a 0. En ese partido Lamine Yamal marcó su primer tanto en una Copa del Mundo, aunque la figura fue Mikel Oyarzábal quien concretó un doblete y pone su nombre entre los máximos goleadores del certamen.

Posteriormente se enfrentaron Uruguay y Cabo Verde que terminó empatado a dos tantos por bando. Después de empatar en la primera jornada, la Celeste buscaba una victoria que le diera tanquilidad, pero se encontró a una selección caboverdiana que tenía las mismas intenciones y salió dispuesta a luchar.

El marcador quedó parejo. Mientras que para los uruguayos es un resultado que los pone en aprietos, para Cabo Verde representa la esperanza de alcanzar los dieciseisavos de final en la que hasta ahora ha sido una participación histórica que ha sorprendido al mundo entero.

Después de estos resultados, España se ubica en el primer lugar del Grupo H. Le siguen Uruguay y Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita cierra la clasificación.

Así llegaban

Antes de esta jornada, los cuatro equipos tenían un punto cada uno porque se estrenaron en el torneo con empates. España igualó 0-0 ante Cabo Verde, lo que provocó asombro ya que se enfrentaban una otrora campeona del mundo y una debutante.

Por otra parte, Uruguay empató frente a Arabia Saudita, 1-1, en un juego donde 'la garra charrúa' salió a relucir para darle la paridad al elenco suramericano.

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Lo próximo

El Grupo H tendrá su desenlace el viernes 26 de junio, una fecha en la que cada conjunto tendrá que poner "la carne en el asador".

Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en el Estadio de Houston en un encuentro que necesitan ganar. Los caboverdianos llegan con ventaja porque requiere del triunfo para optar por el pase a la próxima fase. En tanto que los saudíes intentarán sumar la victoria y esperar una derrota de Uruguay para entrar en la clasificación.

Por su parte Uruguay jugará ante España en el Estadio Guadalajara. Los uruguayos necesitan ganar, pero no les será fácil ante un elenco español que mejoró su imagen con contundencia y que tratará de salir airoso para sellar su pase como primero de grupo.

Esos dos partidos iniciarán simultáneamente a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).