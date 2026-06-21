Mundial 2026 | Argentina vs Austria, dónde ver gratis este duelo del Grupo J

Panamá/Este lunes 22 de junio, Argentina y Austria se enfrentan en el AT&T Stadium (Dallas Stadium), en Arlington, Texas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con ambas selecciones llegando como ganadoras en el debut.

El partido podrá verse en vivo y gratis en Panamá desde las 12:00 del mediodía (hora de Panamá) —1:00 p.m. hora del Este— a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y por TVN Radio 96.5 FM.

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Lo que está en juego

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, arrancó con una goleada de 3-0 sobre Argelia, mientras que Austria hizo lo propio al imponerse 3-1 ante Jordania. Ambos comparten la cima del grupo con 3 puntos, aunque Argentina aventaja por diferencia de gol. Un triunfo de cualquiera de los dos este lunes lo dejaría a un paso de asegurar su lugar entre los 32 clasificados a los dieciseisavos de final, dejando además resuelto el liderato de la zona antes de la última jornada.

La Albiceleste, en racha histórica

El equipo de Lionel Scaloni llega a este partido sin perder en sus últimos siete compromisos mundialistas, encadenando además ocho triunfos consecutivos a nivel general, una marca que no alcanzaba desde 2016. En sus últimos tres partidos en Copas del Mundo anotó exactamente tres goles en cada uno, por lo que repetir esa cifra ante Austria lo convertiría en una de las pocas selecciones en la historia del torneo en marcar tres o más goles en cuatro presentaciones mundialistas consecutivas.

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Austria no se amilana

Dirigidos por Ralf Rangnick, los austríacos atraviesan también un gran presente, con apenas una derrota en sus últimos diez partidos. Sin embargo, el historial reciente ante rivales sudamericanos no los favorece, ya que solo ganaron uno de sus últimos diez duelos frente a equipos de la región. Austria buscará algo que no logra desde 1982: arrancar un Mundial con dos victorias consecutivas.

Jugadores a seguir

Toda la atención estará puesta en Lionel Messi, a un solo gol de superar el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. De marcar, además, se convertiría en apenas el tercer futbolista en anotar en seis partidos mundialistas seguidos. Por el lado austríaco, Marko Arnautović, autor del gol del triunfo ante Jordania ingresando desde el banco, podría ganarse un lugar en el once titular.

Antecedentes

Argentina y Austria nunca se cruzaron en un Mundial. En los dos amistosos que disputaron previamente, los argentinos sacaron ventaja con un triunfo y un empate.

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