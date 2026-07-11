Mundial 2026| Noruega vs Inglaterra: FIFA responde a reclamo de los vikingos por primer gol de Bellingham

Estados Unidos/La FIFA aseguró que no hay "ninguna prueba" que demuestre que el primer gol de Inglaterra en la victoria 2-1 contra Noruega, marcado por el centrocampista Jude Bellingham, tocase en el cable de la cámara aérea, tal como reclamaron los nórdicos.

Los Vikingos protestaron al árbitro francés Clément Turpin después de que Bellingham marcara en el tiempo añadido de la primera parte para poner el 1-1 en el Hard Rock Stadium de Miami este sábado.

Las imágenes del saque de puerta del arquero Ørjan Nyland mostraron que la trayectoria del balón parecía cambiar repentinamente y caer a los pies del centrocampista inglés Elliot Anderson, que inició la jugada que desembocó en el gol de Bellingham.

Según las Reglas de Juego, de haber ocurrido esto, el árbitro hubiese tenido que invalidar el gol y retomar el partido con un saque neutral.

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La FIFA, no obstante, dijo que el sensor con chip incrustado en el balón —la misma tecnología utilizada para anular un gol en la derrota de Croacia ante Portugal en la fase eliminatoria— indicó que no había señales de que el balón hubiera golpeado el cable.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del Balón Conectado no mostró ningún pico en el 'latido del balón' mientras estaba en el aire y, por tanto, no hay pruebas de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara su movimiento", señaló la instancia en un comunicado.

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