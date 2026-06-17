Panamá/Inglaterra debutó con una victoria de 4-2 sobre Croacia en el Grupo L del Mundial 2026, liderada por un doblete de Harry Kane. El delantero inglés llegó a 10 goles mundialistas e igualó a Gary Lineker como máximo goleador histórico de los Tres Leones en la competición.

Croacia reaccionó en dos ocasiones con anotaciones de Martin Baturina y Petar Musa, pero no pudo sostener el ritmo del rival. Jude Bellingham volvió a adelantar a los ingleses al inicio del segundo tiempo y Marcus Rashford sentenció el encuentro en la recta final. Inglaterra arranca el torneo mostrando su poder ofensivo y enviando un mensaje a sus rivales.