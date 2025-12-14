Alavés vs Real Madrid | Alineaciones confirmadas, Kylian Mbappé titular

Panamá/El Alavés llega con aire renovado tras cortar una racha de tres derrotas consecutivas en La Liga con un triunfo vital (1-0) ante la Real Sociedad, que su técnico Eduardo Coudet calificó como “desesperadamente necesario”.

Con 14 de sus 18 puntos logrados en casa (W4, D2, L2), los babazorros confían en que su fortaleza en Mendizorroza vuelva a ser decisiva. Además, ya demostraron que pueden competir contra rivales de peso, sumando 7 puntos en tres duelos ante equipos del top-9.

En la otra orilla, la presión recae sobre Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, quien según reportes podría perder su cargo si no logra un triunfo este fin de semana. Los blancos vienen de caer 2-1 en la Champions League frente al Manchester City, y apenas han ganado dos de sus últimos ocho partidos (D3, L3), su peor registro desde abril de 2006. La derrota 2-0 ante el Celta Vigo los dejó a cuatro puntos del liderato, aunque fuera de casa mantienen una racha de cinco partidos invictos (W2, D3).

Historial de enfrentamientos

El dominio histórico es claro: el Alavés ha perdido 19 de los últimos 21 duelos ligueros ante el Madrid, que además encadena siete victorias consecutivas en el cara a cara. En Mendizorroza, los blancos han ganado en sus últimas cinco visitas y podrían convertirse en el segundo equipo en la historia de La Liga en lograr seis triunfos seguidos como visitante ante los vitorianos.

Estadísticas

Los partidos del Alavés son los de menor promedio de goles en la liga (1.87).

son los de en la liga (1.87). Ningún visitante ha ido ganando al descanso en los 15 partidos del Alavés esta temporada.

del Alavés esta temporada. El Madrid ha ganado los 10 encuentros en los que abrió el marcador.

ha ganado los en los que abrió el marcador. Solo 5 de los 15 goles encajados por el Madrid llegaron en la primera parte.

Jugadores clave y bajas

El encargado de liderar la ofensiva local podría ser Carlos Vicente, que ya anotó de penalti contra Atlético y Elche. En el Madrid, la lupa está sobre Vinícius Júnior, que acumula ocho partidos sin marcar en liga, pero suma cinco participaciones de gol en sus últimos cinco duelos ante el Alavés (G4, A1).

En cuanto a ausencias, el Alavés pierde a Jon Guridi por lesión, mientras que el Madrid suma bajas importantes: Álvaro Carreras, Endrick y Fran García, todos sancionados tras sus expulsiones recientes.

Alineaciones: Alavés vs Real Madrid

Alavés (4-2-3-1)

Portero: Sivera (🇪🇸)

Sivera (🇪🇸) Defensas: Jonny Otto (🇪🇸), Tenaglia (🇦🇷), Pacheco (🇪🇸), Parada (🇪🇸)

Jonny Otto (🇪🇸), Tenaglia (🇦🇷), Pacheco (🇪🇸), Parada (🇪🇸) Mediocampo: Blanco (🇪🇸, C), Calebe (🇧🇷)

Blanco (🇪🇸, C), Calebe (🇧🇷) Volantes ofensivos: Ibáñez (🇪🇸), Suárez (🇪🇸), Rebbach (🇩🇿)

Ibáñez (🇪🇸), Suárez (🇪🇸), Rebbach (🇩🇿) Delantero: Boyé (🇦🇷)

Real Madrid (4-3-3)