Álvaro Arbeloa: El nuevo entrenador del Real Madrid que promete regresar al "Mourinhismo"

El miércoles tendrá la primera oportunidad de demostrar su valía como técnico ante el Albacete en partido de los octavos de final de la Copa del Rey .

Madrid, España/El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se ha autoproclamado seguidor del técnico portugués José Mourinho, y es gran amigo de Xabi Alonso, a quien sustituye al frente del merengue con el fin de enderezar una temporada hasta ahora errática.

En tan sólo cinco años, el de Salamanca (centro) ha ascendido desde las categorías inferiores hasta asumir la dirección de primer equipo tras tomar en junio las riendas del filial, el Castilla, cuarto en el grupo A de tercera división en la actualidad.

El exjugador de 42 años se formó en la cantera blanca, pero se vio obligado a emigrar para sobresalir. Pasó por el Deportivo La Coruña (2006-2007) y Liverpool (2007-2009), donde coincidió con Alonso, antes de regresar al club de su vida.

Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca, lo repescó como jugador al comienzo de su segunda presidencia, al igual que también fichó a Alonso.

Aterrizó con el chileno Manuel Pellegrini al mando y se afianzó con Mourinho antes de que llegaran los títulos más importantes con Carlo Ancelotti.

- Campeón del mundo y de Europa -

En sus siete años con la elástica merengue, hasta 2016, disputó 238 encuentros y conquistó ocho títulos: dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Pese a no ser titular con España, vivió desde dentro la etapa dorada de la Roja, siendo campeón del Mundo (2010) y doble vencedor de la Eurocopa (2008 y 2012).

Tras su periodo madridista se marchó al West Ham para retirarse en 2017 con 33 años.

Antes de que lo volviera a llamar Florentino Pérez para nombrarlo primero embajador de la Fundación y, luego, entrenador en las categorías inferiores, confesó ser "mourinhista" en alusión al entrenador que le dirigió el Real Madrid entre 2010 y 2013.

"Una manera de saber hacer las cosas, de ir siempre de frente, de no tener miedo a ser como tú eres; intento ser lo más 'mourinhista' posible", afirmó Arbeloa en el programa El Chiringuito.

En aquella etapa, el ahora técnico se convirtió en uno de los jugadores de mayor confianza de José Mourinho: "Fue un entrenador con el que aprendí, disfruté y trabajé como un animal, y con el que no paras de reír porque tiene mil anécdotas. Es un tipo sensacional y de los que merecen la pena. Me ha marcado mucho".

- "Lo complicado es tratar al jugador" -

Este martes, no obstante, quiso alejarse un poco de la figura del luso. "Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente", declaró en su primera rueda de prensa.

Esa etapa también fue convulsa, con un enfrentamiento entre Mourinho y el exguardameta Iker Casillas, en el que Arbeloa se colocó de parte del técnico.

Esa tensión se trasladó a cruces directos entre el portero y el defensa en las redes sociales y provocó divisiones en el seno del vestuario. Incluso, el conflicto llegó a la selección española, donde protagonizó diferencias con Gerard Piqué en 2015.

Tras las burlas del azulgrana por la alineación indebida de Denis Cheryshev en la Copa del Rey que le costó la eliminación al Real Madrid, Arbeloa dijo que algún día vería "al amigo Piqué en El Club de la Comedia".

"Dice que es mi amigo, pero solo es un conocido, cono...cido, ¿vale?", respondió con sorna el azulgrana en alusión a la escasa capacidad técnica del madridista.

- Temperamento visceral -

Como entrenador, Arbeloa empezó a principios de esta década en el infantil y fue escalando hasta sustituir a otra leyenda blanca, Raúl González, en el banquillo del filial Castilla en junio pasado.

Su balance esta temporada es de diez victorias, un empate y ocho derrotas, con la mancha de haber perdido cuatro partidos seguidos en septiembre.

Arbeloa también ha dado muestras en el banquillo de su temperamento visceral: tras un derbi juvenil de filiales, en mayo de 2023, intercambió empujones e insultos con su homólogo del Atlético y leyenda colchonera, Fernando Torres.

Ahora, Arbeloa deberá gestionar un vestuario repleto de estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius, un jugador que tuvo varios choques con Alonso esta temporada.

"La mayoría de los entrenadores están muy bien preparados, saben de táctica, saben cómo preparar físicamente a un equipo, pero lo complicado es tratar al jugador", explicó en el plató del Chiringuito.

