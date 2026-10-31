Barcelona busca reaccionar ante un Alavés que quiere hacer historia | Previa, alineaciones probables y pronóstico

El conjunto azulgrana llega presionado tras dos derrotas consecutivas y necesita defender su liderato en LaLiga. Alavés, por su parte, intentará aprovechar el momento de su rival para conseguir una victoria histórica en el Spotify Camp Nou.

Panamá/El FC Barcelona afronta un nuevo compromiso en LaLiga con la necesidad de recuperar sensaciones cuando reciba al Deportivo Alavés, en un partido en el que los dirigidos por Hansi Flick buscarán evitar una tercera derrota consecutiva en todas las competiciones, algo que no ocurre desde hace más de una década.

El equipo azulgrana llega a este encuentro después de caer 2-1 ante el Real Madrid en una nueva edición de El Clásico. Ese resultado, sumado a la derrota frente al PSG en competición europea, dejó al Barcelona con dos tropiezos consecutivos y redujo a solamente dos puntos su ventaja en la cima del campeonato después de diez jornadas.

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Pese a este panorama, los antecedentes como local favorecen ampliamente al conjunto catalán. Antes de su último compromiso en casa, el Barcelona acumulaba 23 victorias consecutivas como local en LaLiga. Además, no pierde dos partidos ligueros seguidos en su estadio desde diciembre de 2024.

Del otro lado estará un Alavés que tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo consiguió un empate 1-1 frente al Málaga gracias a un gol en los minutos finales, evitando así encadenar una tercera derrota consecutiva. Sin embargo, acumula seis jornadas sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas.

El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores tendrá el desafío adicional de conseguir su primera victoria como visitante en la presente temporada, luego de registrar dos empates y dos derrotas fuera de casa.

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Antecedentes que favorecen al Barcelona

La historia reciente entre ambos equipos presenta un dominio importante del Barcelona, que antes de caer 1-0 en mayo había conseguido mantenerse invicto durante 16 enfrentamientos consecutivos ante Alavés en LaLiga, con 14 victorias y dos empates.

Ahora, el conjunto visitante tendrá la oportunidad de conseguir dos triunfos consecutivos ante los azulgranas en el campeonato español, algo que solamente ha logrado una vez.

Sin embargo, ganar en territorio catalán representa una asignatura pendiente para Alavés, que acumula siete derrotas y un empate en sus últimas ocho visitas ligueras al Barcelona.

Raphinha, la principal amenaza ofensiva

Uno de los nombres que concentra la atención es Raphinha, quien llega como máximo goleador de LaLiga antes de esta jornada, con 13 anotaciones. Aunque todavía no ha marcado frente al Alavés en sus enfrentamientos directos, registra tres asistencias en sus últimos tres partidos contra este rival.

Por el lado visitante, Lucas Boyé será una de las referencias ofensivas. El delantero buscará romper una racha particular, ya que todavía no ha conseguido marcar ante el Barcelona en ocho enfrentamientos ligueros.

En cuanto a las novedades de las plantillas, el Barcelona mantiene la atención sobre Xavi Espart, quien salió lesionado en el compromiso anterior, mientras que Dani Olmo también estuvo ausente. Alavés, por su parte, no presenta nuevas preocupaciones físicas de cara al encuentro.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach; Blanco, Guevara, Ibáñez; Boyé y Mariano.

Pronóstico del partido por parte de la IA

El Barcelona parte como favorito por su potencial ofensivo, la calidad de sus individualidades y su rendimiento histórico como local. Alavés intentará aprovechar cualquier espacio y mantener el orden defensivo, pero tendrá una tarea complicada ante un equipo que necesita recuperar la confianza.

Marcador probable

Barcelona 3-1 Alavés.