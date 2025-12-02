Barcelona se afianza en el liderato de LaLiga luego de vencer al Atlético Madrid

El camino hacia LaLiga continúa, y el Barcelona ha demostrado que sigue siendo el equipo a batir.

Barcelona, España/En un duelo clave por el título liguero, el FC Barcelona reforzó su posición como líder tras imponerse 3-1 al Atlético de Madrid este martes en el Camp Nou, deteniendo así la impresionante racha de siete triunfos consecutivos del equipo colchonero.

Crónica del partido

El encuentro, adelantado por la próxima Supercopa de España, comenzó con sorpresa cuando Álex Baena superó a Joan García tras un desmarque milimétrico en el minuto 19. Sin embargo, el Barcelona reaccionó rápidamente: Raphinha igualó el marcador en el 26', asistido por Pedri González, en una jugada muy similar a la del gol visitante. Antes del descanso, Robert Lewandowski falló un penalti que pudo cambiar el guion del partido.

La segunda mitad fue de dominio local, y Dani Olmo completó la remontada en el minuto 65. Cuando todo apuntaba a un cierre ajustado, Ferran Torres selló la victoria en el tiempo de descuento (90+6'), sentenciando un encuentro que mantuvo la emoción hasta el último suspiro.

Implicaciones en la clasificación

Con esta victoria, el Barcelona alcanza los 37 puntos y amplía su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid, su inmediato perseguidor, que jugará este miércoles ante el Athletic Club. Por su parte, el Atlético de Madrid se queda estancado en la cuarta posición con 31 unidades.

Alineaciones y contexto

El Barça alineó a su tridente ofensivo formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, mientras que el Atlético intentó sin éxito mantener su racha positiva. Este triunfo no solo consolida al equipo catalán en lo más alto, sino que envía un contundente mensaje al resto de aspirantes al título.

