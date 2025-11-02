Barcelona 2-1 Elche | Segundo tiempo, duelo de la liga española

El partido Barcelona vs Elche corresponde a la jornada 11 de la liga española.

Panamá/Tras la derrota en el Clásico ante Real Madrid (2-1), el FC Barcelona recibe al Elche CF con la urgencia de sumar tres puntos para no perder pisada en la lucha por el título de La Liga.

El equipo de Hansi Flick, que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales, necesita evitar una segunda caída consecutiva en liga, algo que solo ha ocurrido una vez bajo su mando. Sin embargo, el Estadi Olímpic Lluís Companys sigue siendo un fortín: los blaugranas han ganado 13 de sus últimos 15 duelos ligueros como locales.

Por su parte, Elche llega tras una goleada 4-0 en Copa del Rey, pero con una racha preocupante en liga: tres partidos sin ganar y dos sin marcar. A pesar de ello, el conjunto recién ascendido se mantiene en la mitad superior de la tabla, aunque con solo tres puntos obtenidos en cinco salidas (D3, L2).

Alineaciones Confirmadas

Barcelona presenta una mezcla de juventud y experiencia en su once titular:

Portero: Wojciech Szczesny (Polonia)

(Polonia) Defensas: Jules Koundé (Francia), Ronald Araújo (Uruguay, capitán), Eric García (España), Alejandro Balde (España)

(Francia), (Uruguay, capitán), (España), (España) Centrocampistas: Frenkie de Jong (Países Bajos), Marc Casado (España), Fermín López (España)

(Países Bajos), (España), (España) Delanteros: Lamine Yamal (España), Ferran Torres (España), Marcus Rashford (Inglaterra)

En el banquillo destaca la presencia de Iñaki Peña como portero suplente.

Elche, por su parte, apuesta por un bloque compacto:

Portero: Iñaki Peña (España)

(España) Defensas: Álex Núñez (España), Affengruber (Austria), Pedro Bigas (España, capitán), Adrià Pedrosa (España)

(España), (Austria), (España, capitán), (España) Centrocampistas: Álex Febas , Mario Valera , Miguel Aguado (todos españoles), Neto (Portugal)

, , (todos españoles), (Portugal) Delanteros: Rafa Mir (España), André Silva (Portugal)

Datos y Rachas

Barcelona ha ganado los últimos ocho enfrentamientos directos ante Elche y está invicto en 24 partidos como local ante este rival (W17, D7), un récord absoluto en la competición.

ha ganado los últimos ocho enfrentamientos directos ante y está invicto en 24 partidos como local ante este rival (W17, D7), un récord absoluto en la competición. Los culés han marcado 2+ goles en diez de sus últimos doce partidos ligueros en casa.

en diez de sus últimos doce partidos ligueros en casa. Elche ha anotado exactamente un gol en seis de sus últimas ocho salidas en liga.

ha anotado en seis de sus últimas ocho salidas en liga. Los rivales de Elche han recibido la primera tarjeta amarilla en cinco de sus últimos seis encuentros.

en cinco de sus últimos seis encuentros. Ferran Torres podría celebrar su 100ª titularidad en La Liga , habiendo participado en tres goles en tres partidos previos ante Elche.

podría celebrar su , habiendo participado en tres goles en tres partidos previos ante Elche. Rafa Mir ha sido decisivo para Elche: cinco puntos esta temporada llevan su firma, con cuatro de sus últimos seis goles llegando después del minuto 70.

Otras noticias: Real Madrid desata un vendaval de goles y arrasa al Valencia