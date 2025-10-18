Barcelona vs Girona: Los catalanes consiguen triunfo de último minuto

Panamá/El FC Barcelona logró un agónico triunfo 2-1 sobre el Girona en un intenso duelo catalán disputado en Estadi Olímpic Lluís Companys.

El conjunto azulgrana se adelantó temprano gracias a un disparo de Pedri al minuto 13, pero el Girona respondió con carácter e igualó las acciones al 20’ por medio de Axel Witsel.

Cuando todo parecía destinado al empate, apareció la garra culé: en el tiempo añadido, Ronald Araújo se elevó en el área para marcar el gol del triunfo al 90+3, desatando la euforia en el banquillo visitante.

Sin embargo, el cierre fue tenso para los dirigidos por Hansi Flick, quien fue expulsado con tarjeta roja al minuto 90, dejando al Barcelona con una victoria sufrida, pero vital en su lucha por mantenerse en lo más alto de LaLiga.

El mejor del partido:

El joven prodigio Lamine Yamal volvió a demostrar por qué es una de las mayores joyas del FC Barcelona, siendo el jugador más destacado del equipo en la victoria 2-1 ante el Girona, según la valoración de Flashscore con una nota de 8.3 puntos. En los 64 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, el extremo azulgrana fue un constante dolor de cabeza para la defensa rival, participando activamente en la construcción ofensiva y asistiendo en la jugada del primer gol.

Yamal registró 6 remates en total, con 1 disparo al arco y un xG de 0.24, además de generar peligro tanto dentro (3 tiros) como fuera del área (3 más). Con 59 toques y una precisión del 81% en sus pases (26 de 32), el canterano fue clave en el último tercio del campo, completando 21 pases acertados en zona ofensiva. Su atrevimiento quedó reflejado en los 10 duelos disputados, ganando 6 de ellos, además de completar 4 regates exitosos en sus incursiones por la banda derecha.

Aunque no logró conectar ningún centro efectivo (0/8), su desequilibrio y creatividad fueron vitales para abrir espacios en la zaga del Girona. Sin cometer faltas ni perder la compostura, Lamine Yamal reafirmó su madurez futbolística pese a su corta edad, confirmando una vez más que es el presente y el futuro del Barcelona.

Estadísticas principales del partido:

El FC Barcelona se impuso 2-1 al Girona en un emocionante duelo catalán que se definió en los minutos finales, en un partido muy parejo según las estadísticas generales. El conjunto azulgrana dominó el trámite con un 68% de posesión del balón, frente al 32% del cuadro rojiblanco, y mostró una clara superioridad en volumen ofensivo con 27 remates totales, de los cuales 9 fueron al arco, mientras que el Girona apenas generó 11 tiros, con 4 en dirección a portería.

En términos de calidad de oportunidades, ambos equipos estuvieron muy equilibrados: el Barcelona registró 1.86 en goles esperados (xG), mientras que el Girona tuvo 1.84, lo que refleja la tensión y la paridad que se vivió en el marcador. Ambos conjuntos dispusieron de dos grandes ocasiones claras, pero fue el cuadro de Hansi Flick quien supo concretar en los momentos determinantes gracias a los tantos de Pedri y Ronald Araújo.

La circulación del balón fue otro de los puntos fuertes del conjunto culé, con una precisión del 92% en los pases (616 completados de 670 intentos), frente al 84% del Girona (260 de 309). Además, el Barcelona generó peligro constante en el juego aéreo y a balón parado, acumulando 11 tiros de esquina, más del doble que su rival (5). Ambos equipos vieron dos tarjetas amarillas en un encuentro intenso y de alta exigencia táctica.

Con este triunfo, el Barcelona no solo se quedó con los tres puntos, sino que reafirmó su crecimiento bajo la dirección de Hansi Flick, mostrando solidez, dominio y carácter para imponerse en un clásico regional lleno de emociones y quedándose con el liderato de LaLiga de manera transitoria.