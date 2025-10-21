Barcelona vs Olympiacos | Champions League: Alineaciones confirmadas

Panamá/El FC Barcelona y el Olympiacos se enfrentan esta noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys en un duelo clave por la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026, donde los azulgranas buscan mantener su fortaleza en casa y los griegos intentan romper una racha histórica negativa en territorio español.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con impulso tras su dramática victoria 2-1 ante el Girona el fin de semana, resultado que cortó una serie de dos derrotas consecutivas y devolvió la confianza al vestuario culé.

Pese a caer ante el PSG en su última presentación europea como local, el Barcelona mantiene un sólido registro: solo ha perdido dos de sus últimos 13 compromisos en casa en la fase de grupos o liga de campeones (8 triunfos y 3 empates).

Por su parte, Olympiacos arriba a Cataluña con la urgencia de marcar su primer gol en la Champions League esta temporada. El conjunto griego, bajo la dirección del técnico José Luis Mendilibar, no ha ganado en sus últimos 11 partidos como visitante en esta instancia del torneo, encajando al menos dos goles en cada uno. Sin embargo, su defensa ha mostrado solidez, con siete porterías imbatidas en sus últimos 11 encuentros europeos.

Historia del FC Barcelona en Champions League:

La historia del F.C. Barcelona en la máxima competición continental se divide claramente en dos eras: una de frustrante espera y otra de dominio absoluto. El club catalán posee cinco títulos de Copa de Europa / UEFA Champions League, lo que lo sitúa entre los clubes más laureados del continente.

La esquiva “Orejona” se resistió por décadas. Tras tres finales perdidas (1961, 1986 y 1994), el Barcelona finalmente rompió el maleficio con su primera conquista: la Copa de Europa de 1992. Bajo la dirección de Johan Cruyff y el legendario equipo conocido como el Dream Team, los culés vencieron a la Sampdoria 1-0 en el antiguo Wembley con un icónico gol de falta de Ronald Koeman en la prórroga.

Sin embargo, el verdadero despegue global llegó con el cambio de siglo. Cuatro de los cinco títulos se ganaron en la era Champions League, marcando un período de éxito inigualable:

2006: Con Ronaldinho como figura, el equipo de Frank Rijkaard remontó ante el Arsenal en París (2-1).

Con como figura, el equipo de Frank Rijkaard remontó ante el Arsenal en París (2-1). 2009 y 2011: La era dorada de Pep Guardiola vio al Barça derrotar dos veces al Manchester United en las finales de Roma y Wembley, exhibiendo el recordado estilo de posesión y la explosión de Lionel Messi . El título de 2009 fue parte del histórico Sextete .

La era dorada de vio al derrotar dos veces al Manchester United en las finales de Roma y Wembley, exhibiendo el recordado estilo de posesión y la explosión de . El título de 2009 fue parte del histórico . 2015: La última conquista llegó con Luis Enrique en el banquillo y la temible delantera MSN (Messi, Suárez, Neymar) al vencer a la Juventus en Berlín (3-1).

Desde 2015, el club ha luchado por replicar ese éxito, enfrentando eliminaciones tempranas y dolorosas. No obstante, las cinco Copas de Europa del Barcelona son el testimonio de una evolución histórica que transformó al club, pasando de ser un gigante frustrado a un referente mundial en el Siglo XXI.