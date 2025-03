Calendario Champions League: Conoce los partidos del martes 11 y miércoles 12 de marzo

Panamá/La UEFA Champions League 2024/25 entra en su fase decisiva con los partidos de vuelta de los octavos de final, que prometen emociones, intensidad y fútbol de alto nivel.

Tras los primeros enfrentamientos, los equipos buscarán definir su pase a los cuartos de final en una serie de duelos que incluyen clásicos nacionales, rivalidades históricas y encuentros llenos de expectativas.

A continuación, el calendario completo y los detalles de cada partido:

Martes, 11 de marzo de 2025

Barcelona vs. Benfica Hora: 18:45 CET / 12:45 EST Contexto: El Barcelona recibe al Benfica en el Camp Nou con la misión de asegurar su pase a cuartos. Tras un primer partido ajustado, los catalanes buscarán aprovechar su localía para imponerse ante un equipo portugués que ha demostrado ser un rival incómodo.

Inter vs. Feyenoord Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: El Inter de Milán enfrenta al Feyenoord en San Siro. Los italianos llegan con la ventaja de haber ganado el partido de ida, pero el equipo neerlandés, conocido por su garra y estilo ofensivo, buscará dar la sorpresa en tierras italianas.

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: Un clásico alemán en la Champions League. El Bayer Leverkusen recibe al Bayern Múnich en un duelo lleno de historia y rivalidad. Tras un primer partido equilibrado, ambos equipos lucharán por imponerse y avanzar en la competición.

Liverpool vs. PSG Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: Uno de los duelos más esperados de la fase. El Liverpool recibe al PSG en Anfield, en un partido que promete ser un espectáculo de fútbol. Con estrellas como Mbappé y Salah en el campo, este encuentro podría decidirse en los detalles.

Miércoles, 12 de marzo de 2025

Lille vs. Borussia Dortmund Hora: 18:45 CET / 12:45 EST Contexto: El Lille recibe al Borussia Dortmund en un partido clave. Los franceses buscarán aprovechar su localía para superar a un equipo alemán que cuenta con un ataque letal liderado por jóvenes promesas como Youssoufa Moukoko.

Arsenal vs. PSV Eindhoven Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: El Arsenal enfrenta al PSV Eindhoven en el Emirates Stadium. Los ingleses llegan con ventaja tras un buen resultado en la ida, pero el equipo neerlandés, conocido por su disciplina táctica, buscará dar la sorpresa en Londres.

Aston Villa vs. Club Brujas Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: El Aston Villa recibe al Club Brujas en un duelo lleno de incógnitas. Los belgas, siempre complicados en Europa, buscarán imponerse ante un equipo inglés que ha resurgido en los últimos años y quiere dejar su huella en la Champions.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid Hora: 21:00 CET / 15:00 EST Contexto: El partido estrella de la jornada. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan en el Metropolitano en un derbi madrileño que promete ser espectacular. Con ambos equipos en plena forma, este duelo podría decidirse en los minutos finales.

Expectativas y claves de la jornada

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25 llegan a su fase decisiva con partidos que prometen emociones fuertes. Desde clásicos nacionales como el Atlético vs. Real Madrid y el Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich, hasta duelos internacionales de alto nivel como el Liverpool vs. PSG, la jornada está cargada de encuentros que no te puedes perder.

Además, equipos como el Barcelona, el Arsenal y el Inter buscarán asegurar su pase a cuartos, mientras que sorpresas como el Lille y el Aston Villa intentarán seguir haciendo historia en la competición.