Catar 2022: Técnico de Ecuador escribió sus vivencias con esa selección

El director técnico de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, presentó su libro titulado Cazadores de utopías imposibles en el que relata cómo ha sido su camino al frente del conjunto de ese país suramericano.

"La idea de escribir un libro nació hace muchos años, una tarde de otoño, pero no tenía algo lindo que contar. Con la clasificación al Mundial mi familia me dijo que ya no tenía pretexto", explicó el seleccionador durante la presentación.

Alfaro señaló que el libro no se trata de fútbol, aunque sí tiene relación con el deporte que es su vida.

"Una primera idea era hacer 18 capítulos, uno por cada partido de la eliminatoria, pero no quise hablar de fútbol", reconoció. "Es la historia de este recorrido seguido para la clasificación con Ecuador".

El entrenador de origen argentino asumió el puesto de técnico de Ecuador en el año 2020, poco tiempo antes del inicio de las eliminatorias de Suramérica para el Mundial Catar 2022. A partir de allí inició un camino que llevó al elenco de ese país a su cuarta cita mundialista.

"La clasificación nació como un sueño, se transformó en una idea y terminó como una ilusión", expresó.

El libro consta de 26 capítulos.