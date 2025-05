Champions League: El Barcelona cae en semifinales, pero demuestra que vuelve a competir entre los grandes de Europa

Barcelona, España/El brillante y joven FC Barcelona de Hansi Flick recuperó el prestigio en la Champions League esta temporada y se ha ganado un hueco entre los mejores de Europa, pese a no llegar a la final de Múnich después de la semifinal contra el Inter, una de las eliminatorias más espectaculares de la historia de la competición.

El Barça, que perdió 4-3 el martes (7-6 en el cómputo global) en la prórroga frente a la escuadra italiana, acabó triste, pero orgulloso de saber que el equipo está más cerca de poner fin a una década de sequía en la competición continental.

El conjunto catalán no disputaba una semifinal desde 2019 y soñaba con jugar la final del próximo 31 de mayo, para tratar de levantar de nuevo el trofeo que no gana desde 2015.

"Los jugadores merecen respeto, pero estamos jugando para ganar trofeos", dijo Flick, a quien no parece servirle restaurar el estatus del Barcelona entre la élite europea.

Con la magia de Lamine Yamal, los goles del brasileño Raphinha y el genio de Pedri, tirando del carro en el medio del campo, el Barça tiene por fin recursos para conquistar el primer título continental de la era pos-Messi.

Pero el inspirado guardameta suizo Yann Sommer, una defensa azulgrana debilitada por las lesiones del francés Jules Koundé y de Alejandro Balde, y la experiencia reciente del Inter en Europa (finalista en 2023), llevaron al Barça a la eliminación.

"Por supuesto (algo especial) ha comenzado, pero no estamos al final, sufrimos ahora una derrota realmente grande," afirmó Flick.

"No estamos satisfechos con eso, pero es normal. Tenemos que levantarnos, este es el mensaje que quiero dar. Tenemos que luchar hasta el final de la temporada y por la próxima temporada", prosiguió el preparador alemán.

El Barcelona estuvo a dos minutos de la gloria, pero Francesco Acerbi (90+3) forzó el tiempo extra antes de que Davide Frattesi marcara el tanto de la victoria.

"Cumpliré mi promesa"

El mejor jugador de los dos enfrentamientos fue el internacional español Lamine Yamal. Sin embargo, el joven de 17 años mostró su inexperiencia en el tiempo de descanso antes de que Acerbi golpeara.

Atacando por la derecha, una vez más, Yamal mandó un disparo al poste cuando pudo acercarse más a la portería.

También pecó de falta de experiencia el joven Pau Cubarsí, de 18 años, otro graduado de La Masia que concedió un penal en la primera parte tras arrollar al argentino Lautaro Martínez.

"Tenemos un equipo joven y mejoraremos por supuesto", dijo Flick a los periodistas. "Este es nuestro trabajo, hacer que este equipo sea mejor y mejor", recalcó.

A pesar de los errores que cometió, la eliminación del Barça estuvo muy lejos de las humillaciones sufridas en otras ediciones como las encajadas contra Roma, Liverpool y Bayern Múnich entre 2018 y 2020 o la eliminación en Europa League contra el Eintracht Fráncfort en 2022.

"Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos, no tengáis ninguna duda, 'CULERS', no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto", escribió Yamal en las redes sociales.

"Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!", agregó el joven.

"Superado las expectativas"

Ahora, los pupilos de Flick deben recuperarse de cara al partido del domingo ante el Real Madrid, que puede decidir la pelea por LaLiga.

El Barça lidera el campeonato doméstico con cuatro puntos de diferencia a falta de cuatro partidos y quiere sumar el título del campeonato a los ya logrados en la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Su rival llegará a Montjuic más descansado, mientras que el equipo azulgrana estará tocado anímica y físicamente por la eliminación de Champions, después de jugar 120 minutos.

"Creo que el equipo de hoy, cuando se mire en el espejo, cuando llegue a casa a las tres o cuatro de la madrugada, o por la mañana, estará muy orgulloso", aseguró Flick. "(Esta derrota) debe despertar el hambre de ganar el título, esto es importante para mí", agregó el técnico.

"Hemos superado las expectativas. Hay que ganar todos los títulos posibles y el equipo sale muy reforzado aunque hoy (martes) no ha podido ser", sentenció Eric García.

