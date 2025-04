Champions League | Barcelona vs Inter: Reacciones de Hansi Flick y Lamine Yamal previo a la semifinal

Barcelona, España/El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal reveló este martes que pretende dejar su marca en el fútbol profesional, que ya ha iniciado con tan sólo 17 años y sus 100 partidos que cumplirá el miércoles en la ida de semifinales de Champions ante el Inter de Milán.

"No me comparo con nadie y menos con Messi, eso os lo dejo a vosotros. No tiene sentido. Intento disfrutar y hacer mi camino. No he hablado con él", afirmó el astro español en rueda de prensa previa al choque europeo.

En alusión a su juventud y los encuentros que ya ha jugado, el atacante dijo que resulta gratificante: "Creo que a mi edad pocos jugadores han disputado tantos partidos como yo en el Barça y me quedo con eso. Valoro tener la cabeza de estar siempre motivado y la continuidad que tengo y el nivel al que estoy con 17 años, ya que eso no lo hace cualquiera".

Pero también reconoció que le gustaría ser recordado tanto como jugador como persona y respondió si está crecido por ser clave en el Barça. "Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí", aseveró.

Sobre el Inter, destacó las fortalezas. "Sabemos que defensivamente son muy fuertes y que la defensa es su mayor arma. También son muy rápidos a la contra y tienen un buen equipo. Nosotros tenemos que jugar como siempre para pasar de ronda", apuntó antes de destacar a dos jugadores.

"(Nicolo Barella o Lautaro Martínez) me gustan mucho. Cuando tienen el balón saben jugar muy bien y en defensa se defienden muy bien. Es un equipo que me gusta ver", recalcó.

Interrogado si tiene miedo al equipo italiano, Yamal señaló que el miedo lo dejó hace tiempo en el parque en Mataró y que solo está concentrado en ganar la Champions y la LaLiga para lograr el triplete esta temporada.

En cuanto al Real Madrid, admitió que sufrió: "Sí que es cierto que el último día fue de los que más sufrimos físicamente. Al final, entre la tensión del partido y el saber lo que nos estábamos jugando, las piernas no daban para más. Cuando juegas contra el Real Madrid el corazón tira más que las piernas y es lo que esta temporada estamos teniendo y quizá fue lo que nos faltó en otras".

Hansi Flick: "Creo que entrenaré al equipo el año que viene"

El técnico alemán del FC Barcelona Hansi Flick descartó confirmar este martes si renovará con el club catalán, si bien hizo público su bienestar con el equipo, vencedor ya de Supercopa y Copa del Rey y todavía en liza en LaLiga y la Champions.

"Creo que entrenaré al equipo el año que viene sí. Tengo contrato hasta finales de la temporada que viene, estoy muy contento y me encanta este equipo. No es el momento indicado y no es momento de hablar de ello. No nos centramos en lo que pasará en el futuro", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de Champions frente al Inter.

"Solo estamos enfocados en la ida y es la primera parte del objetivo. El Inter será muy difícil, es uno de los mejores defensores de Europa. Tienen un gran centro del campo y unos grandes laterales. Debemos estar preparados", sostuvo el preparador alemán, quien cree que la victoria ante el Real Madrid en la final de Copa del Rey ayudará al equipo.

"Lo que puedo decir es que todos los jugadores están concentrados y que quieren llegar a la final (de Champions). La victoria contra el Real Madrid es importante para las emociones y nos puede ayudar a seguir empujando. Creo que podemos llegar a la final. Ellos (el Inter) lo darán también todo", dijo.

Flick reveló que se había reunido con sus pupilos este martes para hablar de lo que tienen que cambiar.

"En el centro del campo tendrán cinco jugadores y tendremos que proteger los espacios. Para nosotros es muy importante mantener el balón y reducir los errores, además de estar concentrados en defensa", puntualizó.

También se refirió a la mala racha de tres partidos consecutivos perdidos por los de Simone Inzaghi: "La Champions es una oportunidad muy grande para el Inter de conseguir el título. Es algo completamente diferente y no importan los partidos del pasado y las últimas derrotas".

