Arsenal vs Atlético Madrid - Champions League: alineaciones confirmadas para el juego de vuelta de la semifinal

'Gunners' y 'Colchoneros' se disputan el pase a la final

Fanáticos del Arsenal afuera del Emirates Stadium / AFP

Reino Unido/El Arsenal y el Atlético Madrid salen a la cancha del Emirates Stadium para definir al primer finalista de la UEFA Champions League 2025-2026.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación:

Arsenal

Atlético Madrid

Contexto

El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium este 5 de mayo de 2026, en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League.

  • Resultado de la ida: 1-1 en el Metropolitano
  • Goles: Viktor Gyökeres (Arsenal) y Julián Álvarez (Atleti), ambos de penalti
  • Todo abierto: el ganador estará en la final del 30 de mayo

Cómo llega el Arsenal

El equipo de Mikel Arteta llega con argumentos muy sólidos:

  • Invicto en esta Champions (10 victorias, 3 empates)
  • Mejor defensa del torneo (solo 6 goles encajados)
  • Muy fuerte en casa: ha ganado la mayoría de sus partidos en el Emirates

Además, el empate en la ida le favorece: definir en casa tras igualar fuera suele ser una situación positiva históricamente.

Dudas importantes: jugadores como Martin Ødegaard o Kai Havertz han llegado tocados, lo que podría condicionar el once.

Clave táctica: presión alta, ritmo intenso y aprovechar el empuje del público.

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Cómo llega el Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone afronta el partido con su clásico perfil competitivo:

  • Ha marcado en 37 partidos consecutivos de Champions
  • Temporada muy goleadora (35 goles en el torneo)
  • Jugadores clave en forma:
  • Julián Álvarez (referente ofensivo)
  • Ademola Lookman (gran impacto reciente)

Eso sí, el Atleti arrastra un dato preocupante:

  • Solo 2 victorias en sus últimos 13 partidos ante equipos ingleses

Clave táctica: bloque medio-bajo, transiciones rápidas y aprovechar la pegada.

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Claves del partido

El factor Emirates

El Arsenal se hace muy fuerte en casa, y el ambiente promete ser brutal (tifo histórico y presión desde antes del partido).

Estilos opuestos

  • Arsenal: posesión, ritmo, presión
  • Atleti: orden, resistencia, contraataque

Un clásico choque “Arteta vs Simeone”.

Eficacia en las áreas

La eliminatoria está igualada: cualquier error defensivo o acierto puntual puede decidirla.

Detalles emocionales

Ambos buscan algo histórico:

  • Arsenal: segunda final de su historia (tras 2006)
  • Atleti: volver a una final tras una década de intentos fallidos

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