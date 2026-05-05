Arsenal vs Atlético Madrid - Champions League: alineaciones confirmadas para el juego de vuelta de la semifinal
'Gunners' y 'Colchoneros' se disputan el pase a la final
Reino Unido/El Arsenal y el Atlético Madrid salen a la cancha del Emirates Stadium para definir al primer finalista de la UEFA Champions League 2025-2026.
Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación:
Arsenal
Atlético Madrid
Contexto
El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium este 5 de mayo de 2026, en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League.
- Resultado de la ida: 1-1 en el Metropolitano
- Goles: Viktor Gyökeres (Arsenal) y Julián Álvarez (Atleti), ambos de penalti
- Todo abierto: el ganador estará en la final del 30 de mayo
Cómo llega el Arsenal
El equipo de Mikel Arteta llega con argumentos muy sólidos:
- Invicto en esta Champions (10 victorias, 3 empates)
- Mejor defensa del torneo (solo 6 goles encajados)
- Muy fuerte en casa: ha ganado la mayoría de sus partidos en el Emirates
Además, el empate en la ida le favorece: definir en casa tras igualar fuera suele ser una situación positiva históricamente.
Dudas importantes: jugadores como Martin Ødegaard o Kai Havertz han llegado tocados, lo que podría condicionar el once.
Clave táctica: presión alta, ritmo intenso y aprovechar el empuje del público.
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Cómo llega el Atlético de Madrid
El equipo de Diego Simeone afronta el partido con su clásico perfil competitivo:
- Ha marcado en 37 partidos consecutivos de Champions
- Temporada muy goleadora (35 goles en el torneo)
- Jugadores clave en forma:
- Julián Álvarez (referente ofensivo)
- Ademola Lookman (gran impacto reciente)
Eso sí, el Atleti arrastra un dato preocupante:
- Solo 2 victorias en sus últimos 13 partidos ante equipos ingleses
Clave táctica: bloque medio-bajo, transiciones rápidas y aprovechar la pegada.
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Claves del partido
El factor Emirates
El Arsenal se hace muy fuerte en casa, y el ambiente promete ser brutal (tifo histórico y presión desde antes del partido).
Estilos opuestos
- Arsenal: posesión, ritmo, presión
- Atleti: orden, resistencia, contraataque
Un clásico choque “Arteta vs Simeone”.
Eficacia en las áreas
La eliminatoria está igualada: cualquier error defensivo o acierto puntual puede decidirla.
Detalles emocionales
Ambos buscan algo histórico:
- Arsenal: segunda final de su historia (tras 2006)
- Atleti: volver a una final tras una década de intentos fallidos