Leicester clasificado para cuartos de la 'Champions', Sevilla eliminado.

El Sevilla se quedó a las puertas de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras perder este martes 2-0 en el campo del Leicester, que logró su pase a la siguiente fase del torneo europeo (3-2 en el global de la elimiantoria).

El central Wes Morgan abrió el marcador al rematar en boca de gol un saque de falta (27), antes de que Marc Albrighton hiciera el segundo (54).

La victoria permite el equipo inglés, vigente campeón liguero, meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Los ingleses consiguieron darle la vuelta al resultado de la ida en la capital andaluza, donde habían perdido 2-1 y apean de la competición a un Sevilla que vuelve a caer por tercera vez en octavos de final.

Los sevillistas terminaron el partido con diez por expulsión de Samir Nasri por doble amonestación (74) y falló un penal en las botas de Steven N'Zonzi (80).

Los sevillistas tuvieron la primera oportunidad con un tiro de Samir Nasri que sacó el meta Kasper Schmeichel (4), pero pronto empezaron a presionar los jugadores del Leicester.

Sin hacer un juego brillante, los ingleses llegaban con peligro en rápidas contras y en las acciones a balón parado.

Una falta botada por Riyad Mahrez al área sevillista la remató en boca de gol Morgan haciendo inútil la estirada de Sergio Rico (27).

Curiosamente, el gol no hundió al Sevilla, que acabó dominando el final del primer tiempo y a la vuelta del descanso, el Sevilla embotelló a un Leicester, que decidió cerrarse atrás buscando la salida a la contra.

Entonces llegó el segundo de los locales cuando Albrighton agarró un mal rechace para soltar un latigazo que acabó en las redes sevillistas (54).

Tras este gol, el Leicester volvió a encerrarse dejando la iniciativa al Sevilla, que tendría su mejor ocasión en un penal cometido sobre Víctor Machín 'Vitolo' que fallaría N'Zonzi (80), certificando la eliminación del equipo andaluz.