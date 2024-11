Liverpool vs Real Madrid: Previa, alineaciones probables y pronóstico de ese partido de la Champions League

Reino Unido/Real Madrid y Liverpool, dos equipos que han protagonizado una rivalidad histórica en la UEFA Champions League, vuelven a encontrarse. Esta vez en la quinta jornada de la etapa preliminar de ese certamen.

Anfield será el campo de batalla para estos dos conjuntos. Mientras el conjunto local, Liverpool, ha ganado sus cuatro partidos del torneo y tiene 12 puntos, el Real Madrid registra dos triunfos y dos pérdidas para seis unidades. Esta situación tiene al primero como líder de la tabla de posiciones y al segundo en el décimo octavo puesto.

El Liverpool tratará de consolidarse en la cima de la clasificación, el Real Madrid intentará conseguir un triunfo que le permita acercarse a los ocho primeros lugares para optar por el pase directo a los octavos de final.

Jugadores

El conjunto merengue ha tenido que ajustar su nómina para este cotejo, debido a la ausencia por lesión de Vinicius. El atacante brasileño estará tres semanas fuera de las canchas por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Lucas Vásquez y Gonzalo, un atacante que juega para el equipo filial, han sido llamados para afrontar este encuentro. Además, Kylian Mbappé podría ocupar la posición de extremo izquierdo lo que le permitiría sentirse más cómodo en la cancha.

Por estos días, el cuerpo técnico del Real Madrid, encabezado por Carlo Ancelotti, ha tenido que ajustar al equipo por las constantes bajas que se han dado por lesión. Dani Carvajal, David Alaba, Aurelien Tchouaméni, Eder Militao y Rodrygo son otras bajas notables que el club blanco ha tenido qué enfrentar.

"Oigo muchos consejos, pero he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y he hecho casi 4.000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido", manifestó Ancelotti en cuanto a las rotaciones que ha tenido qué aplicar por las ausencias que ha tenido el elenco de Madrid en esta temporada.

Por el lado del Liverpool, su temporada ha sido satisfactoria ya que no solo es líder en la Champions, sino que también lo es en la Liga Premier de Inglaterra. Lo que más revuelo ha causado en sus filas es las especulaciones sobre el futuro de Mohamed Salah. El contrato del jugado egipcio termina en junio del próximo año y aún no se ha hablado de su continuidad o de su salida.

"Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club", manifestó Salah sobre su situación con los 'Reds' en una entrevista a la cadena NBC.

Alineaciones probables

Liverpool: Caoimhin Kelleher; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohammed Salah, Dominik Szoboszlai, Luis Díaz; Darwin Núñez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Luka Modrić, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Dani Ceballos

Antecedente

Ambos equipos se han enfrentado 11 veces en la Champions League. El balance favorece al Real Madrid que ha obtenidos siete victorias sobre tres del Liverpool con un empate.

En esos duelos se han anotado 27 goles, 17 del conjunto español y 10 del colectivo inglés.

Estos dos colectivos han medido fuerzas en instancias decisivas de la Champions League en varias ocasiones. Estos fueron los resultados:

Final de 1981

Liverpool - Real Madrid 1-0

Octavos de final 2008/09

Real Madrid - Liverpool 0-1

Liverpool - Real Madrid 4-0

Fase de grupos 2014/15

Liverpool - Real Madrid 0-3

Real Madrid - Liverpool 1-0

Final 2018

Real Madrid - Liverpool 3-1

Cuartos de final 2020/21

Real Madrid - Liverpool 3-1

Liverpool - Real Madrid 0-0

Final 2022

Liverpool - Real Madrid 0-1

Octavos de final 2022/23

Liverpool - Real Madrid 2-5

Real Madrid - Liverpool 1-0

Pronóstico de IA

En base al desempeño de ambos equipos en la presente UEFA Champions League, el Liverpool tiene la ventaja sobre el Real Madrid. Una nómina saludable y el apoyo de sus fanáticos le darían el impulso necesario para afrontar el partido.

Real Madrid es un equipo acostumbrado a crecerse en la Champions League y, ante la baja de Vinicius, Kylian Mbappé tomará su lugar en el extremo izquierdo lo que le permitirá jugar con comodidad.

Se espera un partido disputado que terminará con empate de 2-2.