Messi, atascado por la alegría azulgrana, mientras Neymar se va de fiesta.

El coche de Messi apenas pudo moverse en medio de la marea de aficionados azulgranas que querían acercarse a él, mientras Neymar, héroe de la histórica victoria 6-1 sobre el PSG con su doblete, decidió irse de fiesta con el tres veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton.

Neymar marcó dos veces y sirvió la asistencia para que Sergi Roberto marcara en el 90+5 el gol decisivo que daba la vuelta a la derrota 4-0 cosechada por el Barça en París en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Messi marcó el tercer gol de penal y su pareja Antonella Roccuzzo publicó un vídeo de ambos intentando dejar el Camp Nou en su coche en medio de una marea de aficionados que gritaban "¡Messi, Messi, Messi!"

"¿Y cómo salimos de acá?", dice en el vídeo un Messi, sobrepasado por la marea 'culé'.

Neymar, que fue el héroe del partido al reavivar la llama de la esperanza azulgrana en los últimos minutos, no dudó en lanzar un mensaje en cuenta de la red social Snapchat: "Hoy es día de fiesta?".

Hamilton, quien está en Barcelona para los entrenamientos de pretemporada de F1 esta temporada, apareció en una foto con el astro brasileño.

"Un gran hombre como @neymarjr - 2 goles, 2 asistencias! Felicidades hermano y al equipo del Barcelona", publicó Hamilton en su cuenta de instagram.