Colombia vs Paraguay: Eliminatorias Conmebol malas noticias para la selección cafetera

Barranquilla, Colombia/La Selección Colombia sufre un duro revés previo al crucial partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El defensor Dávinson Sánchez (28 años) fue descartado médicamente tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió durante el encuentro ante Brasil el pasado jueves, confirmó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) mediante un comunicado oficial en X.

⚽ El Incidente que Dejó a Sánchez Fuera de Combate

El central del Galatasaray de Turquía chocó violentamente con el arquero brasileño Alisson Becker en el minuto 35 del partido en Barranquilla, quedando inconsciente varios segundos en el césped. Tras ser atendido de emergencia, fue sustituido de inmediato por Carlos Cuesta, su compañero en el club turco y ahora su probable reemplazo en la zaga cafetera.

Aunque los exámenes médicos no mostraron lesiones graves y su evolución ha sido "satisfactoria", el cuerpo técnico y el equipo médico optaron por no arriesgar al jugador. "Se decidió de manera conjunta que no participe en el partido", explicó la FCF, priorizando su recuperación total.

🔄 Cuesta, el Hombre Elegido para Tapar el Bache Defensivo

Con la baja de Sánchez, el entrenador Néstor Lorenzo tendrá que reestructurar su defensa. Carlos Cuesta, quien ya ingresó en su lugar contra Brasil, es el favorito para formar junto a Jhon Lucumí en el centro de la zaga. Otra opción sería Yerry Mina, aunque su falta de ritmo por poca actividad en el Cagliari italiano lo deja en desventaja.

📊 ¿Qué está en Juego para Colombia?

El duelo ante Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla es vital para las aspiraciones cafeteras:

Colombia (6° lugar, 19 puntos ) podría arrebatarle la 5° posición a los guaraníes (20 puntos), actualmente últimos en zona de repechaje.

(6° lugar, ) podría arrebatarle la a los guaraníes (20 puntos), actualmente últimos en zona de repechaje. Si Brasil cae ante Argentina y Uruguay pierde con Bolivia, los dirigidos por Lorenzo incluso escalarían al 3° puesto, acercándose a la clasificación directa.

🏥 Protocolo de Conmoción Cerebral: ¿Se Tomaron las Medidas Correctas?

El caso reabre el debate sobre el manejo de lesiones cerebrales en el fútbol. Aunque Sánchez fue atendido bajo estrictos protocolos, algunos especialistas cuestionan si fue suficiente:

"En otros deportes como la NFL, los jugadores con síntomas de conmoción faltan semanas", señaló el médico deportivo Juan Carlos Osorio .

. La FIFPro (sindicato global de futbolistas) exige mayor protección para los atletas en estos casos.

🇨🇴 Reacciones en el Plantel Cafetero

El capitán James Rodríguez mostró su apoyo a su compañero: "Dávinson es un guerrero, pero su salud está primero. Confiamos en quien lo reemplace". Mientras, el técnico Lorenzo aseguró que el equipo está "mentalizado para ganar pase lo que pase".

📌 Pronóstico y Claves del Partido

Paraguay llega con urgencia tras 3 derrotas consecutivas.

llega con urgencia tras 3 derrotas consecutivas. Colombia es imbatible en casa en esta eliminatoria (4 victorias, 1 empate).

en esta eliminatoria (4 victorias, 1 empate). El historial favorece a los cafeteros: 4 triunfos en los últimos 5 enfrentamientos.

🔮 ¿Sin Sánchez, Puede Colombia Mantener su Solidez Defensiva?

La ausencia del líder de la zaga pondrá a prueba la profundidad del equipo. Con Cuesta y Lucumí, Colombia tiene reemplazos de calidad, pero perderá experiencia y jerarquía en un partido donde un error defensivo podría ser crucial.

⚽ ¡Martes de alta tensión en Barranquilla!

El encuentro se disputará este martes a las 5:00 p.m. (hora local) con transmisión de Caracol Televisión. Un triunfo cafetero no solo acercaría a Colombia al Mundial 2026, sino que enviaría un mensaje contundente: aún con bajas, este equipo es candidato firme.

