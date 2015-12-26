Delantero chileno Jean Paul Pineda, detenido por conducir ebrio

El delantero chileno, Jean Paul Pineda, jugador del Córdoba CF de España, fue detenido en Santiago por conducir en estado de ebriedad el vehículo en el que circulaba en un exclusivo barrio de esta capital, informaron medios locales.

Pineda fue detenido por la policía chilena luego de ser sorprendido manejando un lujoso deportivo Porsche en contrasentido de una avenida del exclusivo barrio de Vitacura, en el oeste de Santiago, informó radio Cooperativa.

Diarios y páginas electrónicas de medios deportivos locales publicaron fotografías del jugador de 26 años siendo trasladado por uniformados a una clínica, donde se le realizaron exámenes de alcoholismo que indicaron que el futbolista excedía el límite en la sangre permitido por la ley chilena.

Al no tener antecedentes delictivos, el deportista fue dejado en libertad a la espera que comience la investigación del caso por parte de la Fiscalía.

Pineda fue contratado este año por dos temporadas por el Córdoba, de la segunda división española.