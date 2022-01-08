El Dortmund remonta en Fráncfort y aprovecha el revés del Bayern

El Borussia Dortmund, que llegó perdiendo 2-0 a los últimos veinte minutos, terminó ganando en los instantes finales por 3 a 2 en su visita al Eintracht Fráncfort, este sábado en la 18ª jornada de la Bundesliga.

El equipo amarillo, segundo de la clasificación, sufrió pero pudo por lo tanto aprovechar la derrota del líder Bayern Múnich, que el viernes había caído 2 a 1 en casa ante el Borussia Mönchengladbach (11º).

El Dortmund reduce de nueve a seis puntos su desventaja con respecto al Bayern, añadiendo una dosis emoción al campeonato en el inicio de la segunda vuelta.

Tras la derrota 3-2 en Berlín ante el Hertha en su despedida de 2021, el Borussia Dortmund creyó estrellarse de nuevo cuando se vio dos tantos abajo por un doblete del colombiano Rafael Santos Borré (minutos 15 y 24) para el Eintracht (7º).

El belga Thorgan Hazard permitió al Dortmund reengancharse mentalmente al partido, acortando en el 71, pero fue en los últimos minutos del tiempo reglamentario cuando llegó la remontada definitiva, con los goles del inglés Jude Bellingham (2-2, 87) y de Mahmoud Dahoud (3 a 2, en el 89).

"Reaccionamos bien en la segunda mitad, para conseguir este impresionante y emocionante triunfo", celebró el defensa Mats Hummels.

Su compañero Emre Can también disfrutó con el desenlace final.

"Estas victorias tienen un sabor especial, cuando confías como equipo. Pero tenemos que dejar de hablar del Bayern", declaró sobre la persecución al líder.

Es el primer triunfo liguero del Dortmund en Fráncfort desde 2013.

- El Hoffenheim, en el podio -

Con su victoria en la ciudad financiera de Alemania, el Borussia Dortmund no solo se acercó al líder sino que se mantuvo sólido como segundo, con seis puntos ahora sobre el tercero, el Hoffenheim.

Ese equipo había empezado quinto esta jornada pero se subió al podio y a la zona de Liga de Campeones gracias a su triunfo 3-1 sobre el Augsburgo (16º), que le permitió adelantar en la tabla al Friburgo (4º) y al Bayer Leverkusen (5º), que empataron 2-2 en casa ante el Arminia Bielefeld (17º) y el Unión Berlín (6º), respectivamente.

Al igual que el Borussia Dortmund, el triunfo del Hoffenheim llegó gracias a una remontada.

El Augsburgo se adelantó en el estadio de Sinsheim con un tanto de Michael Gregoritsch y el Hoffenheim dio la vuelta después al partido gracias a un doblete de Ihlas Bebou (38, 44) y un tanto de David Raum (90+3).

Por su parte, el RB Leipzig (8º) protagonizó la goleada del día en la primera división alemana con su victoria 4-1 sobre el Maguncia (10º), al que adelanta ahora en la clasificación en un punto.

El portugués André Silva firmó un doblete en esa victoria del Leipzig, que se aproxima a cinco puntos del 'Top 4' y de los puestos de Liga de Campeones.

En la zona baja, el colista Greuther Fürth (18º) empató 0-0 ante el Stuttgart (15º).

La Bundesliga había estrenado la segunda vuelta tras el parón navideño el viernes, con la derrota del Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, en un partido que los bávaros tuvieron que afrontar con numerosas bajas por el covid-19 y con jugadores de sus equipos juveniles para completar la convocatoria.