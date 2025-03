Brasil y Paraguay sacan puntos valiosos en eliminatoria de Conmebol

Uruguay/Brasil y Paraguay se hicieron fuertes y lograron victorias clave este jueves, en una decimotercera fecha de la eliminatoria sudamericana que empezó a perfilar sus candidatos para clasificar al Mundial de 2026.

El pentacampeón mundial, sin el lesionado Neymar, volvió al triunfo en el clasificatorio, tras dos empates al hilo, al derrotar 2-1 en Brasilia a una dura Colombia, con un gol de Vinícius Jr en los descuentos.

"Fue una victoria muy importante, por el momento, por la situación, pero, por encima de todo, por el proceso que viene mejorando en cada momento. Este es un sentimiento que todos tenemos", afirmó el entrenador de la 'Canarinha' Dorival Junior.

Paraguay, por su parte, venció 1-0 en Asunción al alicaído Chile y amplió a siete los partidos invicto -cuatro victorias y tres empates- desde que en agosto pasado asumió su dirección técnica el argentino Gustavo Alfaro.

En el último partido de la jornada, Perú derrotó a Bolivia en Lima por 3-1 y abandonó el sótano de las posiciones.

De esta manera, la campeona mundial Argentina lidera las eliminatorias con 25 puntos, seguida de Brasil con 21. Paraguay alcanzó a Uruguay en el tercer lugar, ambos con 20 puntos, y más atrás están Ecuador y Colombia con 19 cada uno, conformando así los seis equipos que, hasta el momento, clasificarían al Mundial.

En puesto de repechaje está Bolivia con 13 unidades y más atrás y actualmente eliminadas están Venezuela con 12, Perú con 10 y Chile última con 9.

- Vinícius salvó a Brasil -

Un golazo de Vinícius Jr a los 90+9 minutos le permitió a Brasil volver a la victoria en el premundial tras los empates ante Uruguay de local y Venezuela de visita en la doble fecha anterior, en noviembre pasado.

"Estoy muy contento con la actuación del equipo. Nos merecíamos esta victoria, yo me merecía este gol por todo lo que he trabajado. Le debo mucho a la selección por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que hacen mis compañeros cada día", destacó Vini.

El astro del Barcelona, Raphinha, abrió la cuenta de tiro penal en el minuto 6, pero el extremo del Liverpool, Luis Díaz, igualó para Colombia con un remate cruzado a los 41, silenciando el Estadio Mané Garrincha de la capital brasileña.

Y cuando todo parecía indicar que el partido acabaría en igualdad y Brasil sumaría una nueva frustración, Vini dibujó un violento remate desde fuera del área que rozó en un defensa cafetero y dejó a Brasil como escolta de Argentina, su archirrival al que enfrentará el martes en Buenos Aires en la decimocuarta fecha.

"Hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano otra vez (...) La verdad no es que entramos dormidos, simplemente que en una pelota filtrada cometimos un error", se lamentó el entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

"Metimos a Brasil en su campo, creo que merecimos más otra vez, pero bueno, esto es así", agregó. Colombia hiló tres derrrotas consecutivas, tras las sufridas ante Uruguay (3-2) y Ecuador (1-0) en la doble jornada de noviembre.

¡Actitud y entrega! ¡Un triunfo valioso de la #Albirroja ⚪️🔴!



👉 Datos que hicieron de esta una nueva noche de celebración.#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/0vwOAx0mBi — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 21, 2025

- Paraguay invencible -

En el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay siguió con su estrella victoriosa desde que lo dirige Gustavo Alfaro y le ganó a un Chile desahuciado por 1-0.

Un solitario tanto del defensa Omar Alderete a los 60 minutos le permitió a la Albirroja prolongar su espectacular andar con Alfaro, con el que ha sumado 15 puntos de 21 disputados.

"Chile es un buen equipo. Es un rival muy incómodo. Por eso este partido era muy importante para nosotros", observó Alfaro, convertido en héroe en Paraguay.

"Ahora tenemos que ir a Colombia. Va a ser muy difícil ese partido. Tenemos que ir conquistando, dando pasitos. Llegamos a 20 puntos. Es el número del respeto", subrayó el entrenador de los guaraníes.

Paraguay visitará el martes a Colombia en Barranquilla en la decimocuarta fecha.

El DT de Chile, el también argentino Ricardo Gareca, aseguró que no hay tiempo para lamentos y que "más allá del dolor de perder, no perdamos la fe. Tenemos que dejar todo en pos de un triunfo", el martes en Santiago frente a Ecuador si la Roja no quiere perder definitivamente el tren al Mundial de Norteamérica.

- Último tren -

También este jueves, Perú se jugaba una de sus últimas cartas para llegar al Mundial contra Bolivia en Lima y cumplió el objetivo al lograr un justó triunfo por 3-1.

Los goles del segundo triunfo del combinado inca en la eliminatoria fueron anotados por Andy Polo a los 37, el veterano delantero Paolo Guerrero a los 45 y Edison Flores a los 82.

Bolivia, que no logra sumar unidades fuera de su bastión de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, descontó con un penal de Miguel Terceros a los 58.

La decimotercera fecha se completará el viernes, cuando el sólido Ecuador reciba en Quito a Venezuela y Uruguay sea local en Montevideo frente a Argentina en el legendario Clásico del Río de la Plata, y al que faltará Lionel Messi por una lesión.