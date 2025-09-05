Eliminatoria mundialista resultado| Marruecos se une a los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Los 'Leones del Atlas' cumplirán su séptima cita mundialista con el vivo recuerdo de su histórico cuarto lugar en Catar 2022.

Marruecos/Marruecos se clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá después de su victoria 5-0 ante Níger, este viernes en Rabat, en la fase de clasificación de la zona África, convirtiéndose así en la primera nación de ese continente en asegurar su presencia en la cita del próximo año.

El centrocampista Ismael Saibari (PSV Eindhoven, 29, 38), los delanteros Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50) y Hamza Igamane (Lille, 68), y el volante Azzedine Ounahi (Girona, 84) dieron a los Leones del Atlas, al frente del grupo E, la clasificación a su tercera Copa del Mundo consecutiva.

"Seis partidos y seis victorias. Y contra equipos que juegan con diez jugadores atrás. ¡Clasificados al Mundial!", declaró el seleccionador Walid Regragui, al que le costaba contener la euforia por el boleto al torneo supremo del fútbol.

Con Marruecos, semifinalista en el Mundial de Catar 2022, son ya 17 las selecciones clasificadas para el Mundial 2026.

Marruecos ha participado en la Copa del Mundo en seis ocasiones: en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Fue el primer país africano en superar la primera fase, en México 1986, y el primero africano también en alcanzar las semifinales.

Marruecos se enfrentará a Zambia el lunes, en la última jornada de la fase de clasificación, antes de dirigir toda su atención hacia la Copa de África de Naciones (CAN), que organizará del 21 de diciembre de este año al 18 de enero de 2026.

Los Leones del Atlas aspiran allí a un segundo título continental, cincuenta años después del anterior.

Marruecos tiene ya segura la clasificación al Mundial 2030, donde será coorganizador junto a España y Portugal.

Leones del Atlas en Mundiales

1. Mundial de 1970 - México

Primera participación.

Grupo 4: Alemania Federal, Perú y Bulgaria.

Alemania Federal, Perú y Bulgaria. Resultados:

Marruecos 1-1 Bulgaria (primer punto de una selección africana en un Mundial).

Derrotas ante Alemania (1-2) y Perú (0-3).

Eliminado en fase de grupos.

2. Mundial de 1986 - México

Hito histórico: Primera selección africana en pasar a octavos de final.

Primera selección africana en pasar a octavos de final. Grupo F: Inglaterra, Polonia, Portugal.

Inglaterra, Polonia, Portugal. Resultados:

Marruecos 0-0 Polonia

Marruecos 0-0 Inglaterra

Marruecos 3-1 Portugal

Clasificado a octavos como líder del grupo.

Octavos de final: Perdió 1-0 ante Alemania Federal.

Perdió 1-0 ante Alemania Federal. Logro: Primer equipo africano en superar la fase de grupos.

3. Mundial de 1994 - EE.UU.

Grupo F: Bélgica, Países Bajos, Arabia Saudita.

Bélgica, Países Bajos, Arabia Saudita. Resultados:

Marruecos 0-1 Bélgica

Marruecos 1-2 Arabia Saudita

Marruecos 1-2 Países Bajos

Eliminado en fase de grupos.

4. Mundial de 1998 - Francia

Grupo A: Brasil, Noruega, Escocia.

Brasil, Noruega, Escocia. Resultados:

Marruecos 2-2 Noruega

Marruecos 3-0 Escocia

Marruecos 0-2 Brasil

Eliminado en fase de grupos , pese a una destacada actuación.

, pese a una destacada actuación. Curiosidad: Quedaron fuera por la sorpresiva victoria de Noruega sobre Brasil.

5. Mundial de 2018 - Rusia

Grupo B: España, Portugal, Irán.

España, Portugal, Irán. Resultados:

Marruecos 0-1 Irán (autogol en el último minuto)

Marruecos 0-1 Portugal

Marruecos 2-2 España

Eliminado en fase de grupos.

Buen rendimiento, pero sin victorias.

6. Mundial de 2022 - Catar