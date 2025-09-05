Luis Enrique| Técnico del PSG sufre accidente y tiene que ser operado
El entrenador español ha sido el guía del equipo parisino en sus éxitos más recientes.
Francia/Luis Enrique, entrenador español del París Saint Germain, sufrió una fractura de clavícula tras una caída en bicicleta, por la que tendrá que ser operado, anunció este viernes el club parisino.
"Después de una caída en bicicleta producida este viernes, el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique (...) se someterá a una operación por una fractura de clavícula", escribió el club campeón de Europa en su cuenta de X.
El PSG precisó que dará más informaciones al respecto "próximamente".
Llegado a la capital francesa en julio de 2023, Luis Enrique, de 55 años, llevó al club a su primera Champions el pasado 31 de mayo ante el Inter de Milán (5-0).
El próximo partido del equipo está programado para el 14 de septiembre, después de la ventana internacional de clasificatorios al Mundial 2026. El PSG, líder de la Ligue 1 con tres fechas disputadas, visitará al Brest.
Tres días después iniciará la defensa de su corona europea ante el Atalanta italiano en el Parque de los Príncipes.
Trayectoria con el PSG
Luis Enrique fue presentado como entrenador del PSG el 5 de julio de 2023, firmando un contrato por dos años.
Renovación: En febrero de 2025, extendió su vínculo con el club hasta 2027.
Títulos y logros deportivos
Temporada 2023–24 (su primer año)
- Consiguió un triplete doméstico al ganar:
- Ligue 1
- Copa de Francia
- Supercopa de Francia.
Temporada 2024–25
- Triplete europeo/histórico: título de Ligue 1, Copa de Francia, y, por primera vez en su historia, la UEFA Champions League, en una final ganada 5‑0 ante el Inter de Milán .
- Además, alcanzó la supercopa de la UEFA 2025, ganando con el PSG tras vencer al Tottenham en penales (4‑3) luego de empatar 2‑2.
- En el ámbito internacional, alcanzó la final del Mundial de Clubes 2025, donde cayó ante el Chelsea (0‑3).
Títulos acumulados con el PSG
En total, hasta mediados de 2025, Luis Enrique ha conquistado 8 títulos con el PSG:
- Ligue 1: 2023–24, 2024–25
- Copa de Francia: 2023–24, 2024–25
- Supercopa de Francia: 2023, 2024
- UEFA Champions League: 2024–25
- Supercopa de la UEFA: 2025
Estilo de juego y legado
- Transformación del equipo: desde su llegada en 2023, Luis Enrique ha roto con el modelo basado en individualidades, implantando una propuesta colectiva, disciplinada y tácticamente exigente.
- Récords en Champions:
- Se convirtió en el primer entrenador en la historia del club en clasificar a dos semifinales consecutivas de Champions.
- Fue también el segundo entrenador en lograr un triplete por segunda vez, después de Pep Guardiola.
- Eficacia en finales de clubes: hasta el momento, no conoce la derrota en finales a nivel de clubes, habiendo ganado todas las disputadas con Barcelona y PSG (11 de 11).