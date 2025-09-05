Luis Enrique| Técnico del PSG sufre accidente y tiene que ser operado

El entrenador español ha sido el guía del equipo parisino en sus éxitos más recientes.

Francia/Luis Enrique, entrenador español del París Saint Germain, sufrió una fractura de clavícula tras una caída en bicicleta, por la que tendrá que ser operado, anunció este viernes el club parisino.

"Después de una caída en bicicleta producida este viernes, el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique (...) se someterá a una operación por una fractura de clavícula", escribió el club campeón de Europa en su cuenta de X.

El PSG precisó que dará más informaciones al respecto "próximamente".

Llegado a la capital francesa en julio de 2023, Luis Enrique, de 55 años, llevó al club a su primera Champions el pasado 31 de mayo ante el Inter de Milán (5-0).

El próximo partido del equipo está programado para el 14 de septiembre, después de la ventana internacional de clasificatorios al Mundial 2026. El PSG, líder de la Ligue 1 con tres fechas disputadas, visitará al Brest.

Tres días después iniciará la defensa de su corona europea ante el Atalanta italiano en el Parque de los Príncipes.

Trayectoria con el PSG

Luis Enrique fue presentado como entrenador del PSG el 5 de julio de 2023, firmando un contrato por dos años.

Renovación: En febrero de 2025, extendió su vínculo con el club hasta 2027.

Títulos y logros deportivos

Temporada 2023–24 (su primer año)

Consiguió un triplete doméstico al ganar:

al ganar: Ligue 1

Copa de Francia

Supercopa de Francia.

Temporada 2024–25

Triplete europeo/histórico : título de Ligue 1 , Copa de Francia , y, por primera vez en su historia, la UEFA Champions League , en una final ganada 5‑0 ante el Inter de Milán .

: título de , , y, por primera vez en su historia, la , en una final ganada 5‑0 ante el Inter de Milán . Además, alcanzó la supercopa de la UEFA 2025 , ganando con el PSG tras vencer al Tottenham en penales (4‑3) luego de empatar 2‑2.

, ganando con el PSG tras vencer al Tottenham en penales (4‑3) luego de empatar 2‑2. En el ámbito internacional, alcanzó la final del Mundial de Clubes 2025, donde cayó ante el Chelsea (0‑3).

Títulos acumulados con el PSG

En total, hasta mediados de 2025, Luis Enrique ha conquistado 8 títulos con el PSG:

Ligue 1 : 2023–24, 2024–25

: 2023–24, 2024–25 Copa de Francia : 2023–24, 2024–25

: 2023–24, 2024–25 Supercopa de Francia : 2023, 2024

: 2023, 2024 UEFA Champions League : 2024–25

: 2024–25 Supercopa de la UEFA: 2025

