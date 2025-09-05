Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y avanza a la final del US Open 2025

Desafiando al tiempo, Djokovic navegó por Nueva York hasta completar un pleno de semifinales grandes este año.

Nueva York, Estados Unidos/Cobrándose varias cuentas pendientes, Carlos Alcaraz tumbó este viernes a Novak Djokovic y avanzó a la final del Abierto de Estados Unidos, donde podría colisionar de nuevo con Jannik Sinner.

En la primera semifinal en Nueva York, Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico que, a los 38 años, cerrará la temporada sin su ansiado título 25 de Grand Slam.

Otras noticias: NFL lista para partido entre rivales divisionales en Sao Paulo, Brasil

El español pugnará el domingo por su segundo título del US Open frente al ganador de la otra semifinal el viernes entre Sinner, vigente campeón, y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble", declaró el ibérico, de 22 años, sobre la pista central de Flushing Meadows.

"Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto", reconoció. "Era muy importante mantenerme presente".

Nole felicitó a Alcaraz con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.

En caso de que Sinner gane su semifinal, el italiano y Alcaraz serán el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).

El balance hasta ahora es de un triunfo español en Roland Garros seguido de otro italiano en Wimbledon.

Alcaraz también puede recuperar el liderato de la ATP si conquista su sexto trofeo de Grand Slam el domingo, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Otras noticias: US Open | Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales aplastando a Jiri Lehecka

- Venganza de París y Australia -

Por el momento, el número dos mundial se tomó el viernes una deseada revancha frente al eterno Djokovic.

El serbio, que peleaba por ser el finalista de Grand Slam más veterano en medio siglo, asestó dos muy dolorosas derrotas a Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París del año pasado y en los cuartos del Abierto de Australia en enero.

Desafiando al tiempo, Djokovic navegó por Nueva York hasta completar un pleno de semifinales grandes este año, pero el intento volvió a chocar ante la nueva dictadura de Alcaraz y Sinner.

Insuperable estratega, la leyenda balcánica venía imponiéndose en el terreno psicológico al español y el viernes volvió a perturbar sus nervios en varias fases de la semifinal.

Los mayores y más trepidantes intercambios culminaron con golpes ganadores del serbio. El público se lo reconoció con unas ovaciones que Nole disfruta más que nunca en la recta final de su legendaria carrera.

- Djokovic, desfondado -

Alcaraz no necesitó de su mejor tenis para apropiarse del primer set pero en el segundo Djokovic reaccionó con un break inicial y una ventaja de 3-0.

El español se adentró en una cadena de errores pero, a diferencia de París y Australia, mantuvo la sangre fría y frenó el avance con otro quiebre.

El parcial desembocó en un tiebreak que Djokovic estaba prácticamente obligado a ganar dadas sus menores reservas de energía.

El desempate avanzó apretado hasta que Alcaraz prevaleció en un feroz rally desde el fondo de la pista y se apropió del parcial con un demoledor servicio.

El murciano siguió siendo el único jugador que no ha cedido un set en Flushing Meadows y dejó a Djokovic, 16 años mayor y con tres horas más de juego este torneo, sin más opción que una épica e improbable remontada.

Djokovic, que pidió tratamiento en un hombro en el descanso, encaró la gesta con el tanque vacío e hincó la rodilla frente a un Alcaraz imparable que el domingo jugará su octava final consecutiva.

Como en 2022, cuando apenas tenía 19 años, un triunfo el domingo vendría con el doble premio de ascender al número uno de la ATP.

- Sinner ante Auger-Aliassime -

Para el esperado reencuentro con Alcaraz, Sinner debía superar el viernes a un semifinalista inesperado, Felix Auger-Aliassime.

El canadiense, de 25 años, llegó a ser una de las grandes promesas de su generación.

En 2021 tuvo un primer viaje a las semifinales de Nueva York, eliminando previamente a Alcaraz, antes de que su ascenso se estancara bruscamente.

Partiendo desde el puesto 27 del ranking, FAA ha recuperado su mejor versión en esta edición dejando en el camino a dos top-10 de la ATP: Alexander Zverev y Alex De Miñaur.

Aun con esas advertencias, Sinner partirá como claro favorito con su intimidatoria racha de 26 partidos ganados seguidos en Grand Slam de pista rápida.

De validar esos pronósticos se convertirá en el tenista más joven de la era Abierta en llegar a las cuatro finales de Grand Slam de una misma temporada.