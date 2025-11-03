EN VIVO Mundial Sub-17 Catar 2025| Jornada inaugural del torneo por TVMAX y TVN Pass
Catar/Como preámbulo a la participación de Panamá en el Mundial Sub-17 Catar 2025 te presentamos lo que ocurre en la jornada inaugural de este certamen donde las promesas del fútbol en el orbe compiten entre sí.
TVMAX y TVN Pass traen para ustedes el choque entre la selección anfitriona, Catar, y su similar de Italia. Por el momento, el marcador favorece al conjunto italiano por 1-0 con gol de Samuele Inacio al minuto 19.
Resumimos lo que ocurre en el encuentro a través de las estadísticas:
Ataque
Gol
Total
- Catar: 0
- Italia: 1
Encajados
- Catar: 1
- Italia: 0
Asistencias
- Catar: 0
- Italia: 1
Remates a puerta
Total
- Catar: 0
- Italia: 8
A puerta
- Catar: 0
- Italia: 1
Fallidos
- Catar: 0
- Italia: 6
Disciplina
Tarjetas amarillas
- Catar: 1
- Italia: 0
Tarjetas rojas
- Catar: 0
- Italia: 0
Faltas recibidas
- Catar: 6
- Italia: 4
Fueras de juego
- Catar: 1
- Italia: 1
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
- Catar: 0
- Italia: 4
Lanzamientos de falta
- Catar: 5
- Italia: 8
Penaltis marcados
- Catar: 0
- Italia: 0
Defensa
Autogoles
- Catar: 0
- Italia: 0
Otros partidos
La jornada ha sido un intensa ya que habían ocho partidos programados. Aparte del encuentro entre cataríes e italianos se han registrado estos resultados:
- Argentina 3-2 Bélgica
- Japón 2-0 Marruecos
- Senegal 0-0 Croacia
- Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos
- Sudáfrica 0-0 Bolivia
También se juega el partido entre Túnez y Fiji del que estaremos informando.