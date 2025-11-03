EN VIVO Mundial Sub-17 Catar 2025| Jornada inaugural del torneo por TVMAX y TVN Pass

Catar/Como preámbulo a la participación de Panamá en el Mundial Sub-17 Catar 2025 te presentamos lo que ocurre en la jornada inaugural de este certamen donde las promesas del fútbol en el orbe compiten entre sí.

TVMAX y TVN Pass traen para ustedes el choque entre la selección anfitriona, Catar, y su similar de Italia. Por el momento, el marcador favorece al conjunto italiano por 1-0 con gol de Samuele Inacio al minuto 19.

Resumimos lo que ocurre en el encuentro a través de las estadísticas:

Ataque

Gol

Total

Catar: 0

Italia: 1

Encajados

Catar: 1

Italia: 0

Asistencias

Catar: 0

Italia: 1

Remates a puerta

Total

Catar: 0

Italia: 8

A puerta

Catar: 0

Italia: 1

Fallidos

Catar: 0

Italia: 6

Disciplina

Tarjetas amarillas

Catar: 1

Italia: 0

Tarjetas rojas

Catar: 0

Italia: 0

Faltas recibidas

Catar: 6

Italia: 4

Fueras de juego

Catar: 1

Italia: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Catar: 0

Italia: 4

Lanzamientos de falta

Catar: 5

Italia: 8

Penaltis marcados

Catar: 0

Italia: 0

Defensa

Autogoles

Catar: 0

Italia: 0

Otros partidos

La jornada ha sido un intensa ya que habían ocho partidos programados. Aparte del encuentro entre cataríes e italianos se han registrado estos resultados:

Argentina 3-2 Bélgica

Japón 2-0 Marruecos

Senegal 0-0 Croacia

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica 0-0 Bolivia

También se juega el partido entre Túnez y Fiji del que estaremos informando.