EN VIVO Mundial Sub-17 Catar 2025| Jornada inaugural del torneo por TVMAX y TVN Pass

Sintoniza el partido Catar vs Italia AQUÍ

Logo del Mundial Sub-17 Catar 2025
Logo del Mundial Sub-17 Catar 2025 / FIFA

Catar/Como preámbulo a la participación de Panamá en el Mundial Sub-17 Catar 2025 te presentamos lo que ocurre en la jornada inaugural de este certamen donde las promesas del fútbol en el orbe compiten entre sí.

TVMAX y TVN Pass traen para ustedes el choque entre la selección anfitriona, Catar, y su similar de Italia. Por el momento, el marcador favorece al conjunto italiano por 1-0 con gol de Samuele Inacio al minuto 19.

Resumimos lo que ocurre en el encuentro a través de las estadísticas:

Ataque

Gol

Total

  • Catar: 0
  • Italia: 1

Encajados

  • Catar: 1
  • Italia: 0

Asistencias

  • Catar: 0
  • Italia: 1

Remates a puerta

Total

  • Catar: 0
  • Italia: 8

A puerta

  • Catar: 0
  • Italia: 1

Fallidos

  • Catar: 0
  • Italia: 6

Disciplina

Tarjetas amarillas

  • Catar: 1
  • Italia: 0

Tarjetas rojas

  • Catar: 0
  • Italia: 0

Faltas recibidas

  • Catar: 6
  • Italia: 4

Fueras de juego

  • Catar: 1
  • Italia: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

  • Catar: 0
  • Italia: 4

Lanzamientos de falta

  • Catar: 5
  • Italia: 8

Penaltis marcados

  • Catar: 0
  • Italia: 0

Defensa

Autogoles

  • Catar: 0
  • Italia: 0

Otros partidos

La jornada ha sido un intensa ya que habían ocho partidos programados. Aparte del encuentro entre cataríes e italianos se han registrado estos resultados:

  • Argentina 3-2 Bélgica
  • Japón 2-0 Marruecos
  • Senegal 0-0 Croacia
  • Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica 0-0 Bolivia

También se juega el partido entre Túnez y Fiji del que estaremos informando.

Temas relacionados

Mundial Sub17 Catar Italia
Si te lo perdiste
Lo último
stats