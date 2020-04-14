Fútbol: Liga de Campeones de Asia aplazada indefinidamente

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció este martes el aplazamiento "hasta nueva orden" de todos los partidos previstos bajo su organización en mayo y en junio, debido a la pandemia del coronavirus, colocando de nuevo a la Liga de Campeones en la incertidumbre total.

"Tras las medidas preventivas y las restricciones de viaje decididas por varios gobiernos, la Confederación Asiática de Fútbol decidió hoy (martes) aplazar todos los partidos y competiciones previstos en mayo y en junio hasta nueva orden", anunció la AFC en un comunicado.

La principal competición de clubes del continente ya había sido suspendida en marzo, debido a la propagación del coronavirus. Este nuevo aplazamiento implica que la fase de grupos de 32 equipos deberá ser terminada en julio antes de que la fase final, ya aplazada, pueda comenzar un mes más tarde.

"Siendo una de las primeras confederaciones del fútbol mundial en tomar medidas preventivas frente a la epidemia de COVID-19, esta última decisión refuerza el compromiso de la AFC para velar por la seguridad y el bienestar de los jugadores, de los equipos participantes, de los dirigentes, de los aficionados y de todas las partes involucradas", señala la AFC.

Menos de dos de las seis jornadas de la fase de grupos ya fueron terminadas hasta el momento, lo que significa que la competición se verá sometida a un calendario fuertemente cargado, aunque se reanude en julio.

El parón prolongado decidido por la AFC afecta igualmente a la repesca de calificación olímpica femenina a ida y vuelta entre China y Corea del Sur, que ya había sido desplazada al 1 y al 9 de junio.

Las calificaciones previstas en junio para el Mundial masculino de 2022 y la Copa de Asia de 2023 ya habían sido aplazadas.