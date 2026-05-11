Gerard Piqué es multado en España ¿qué ocurrió con la leyenda del Barcelona?

Gerard Piqué jugó un total de 15 temporadas con el FC Barcelona.

Madrid, España/La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española ha multado al exfutbolista Gerard Piqué con 200.000 euros (235.667 dólares) por usar información privilegiada en una operación de compra de empresas.

La CNMV también sancionó al empresario Francisco José Elías con 100.000 euros (118.000 dólares) por la misma operación, según publicó este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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El órgano rector de las bolsas españolas considera que ambos cometieron unas infracciones "muy graves" por usar información privilegiada relativa a una compra de empresas.

Los hechos se refieren a la compra de la empresa Aspy Global Services, una compañía de prevención de riesgos laborales, por la empresa médica Atrys Health.

Elías, accionista en ambas empresas, habría comunicado a Piqué la intención de Atrys de comprar Aspy antes de que esta información se hiciera pública, permitiendo al exfutbolista comprar acciones de Aspy antes de la operación de venta.

Al producirse la compra de Aspy, Piqué habría "obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones", según la CNMV.

Para el organismo rector de los mercados de valores, se produjo un "abuso del mercado".

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