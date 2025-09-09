EN VIVO por TVMAX Honduras vs Nicaragua eliminatoria Concacaf

Mira la transmisión del partido por TVMAX AQUÍ

Honduras 🇭🇳 VS 🇳🇮 Nicaragua | ELIMINATORIAS CONCACAF | TVMAX | EN VIVO / TVMAX
TVMAX
09 de septiembre 2025 - 21:10

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de TVMAX y nuestro canal de YouTube! Hoy vivimos otro capítulo vibrante de la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial 2026 con el duelo entre Honduras y Nicaragua, correspondiente al Grupo C.

El ambiente está cargado de expectativa: los catrachos quieren imponer su jerarquía y sumar puntos vitales en casa, mientras que los nicaragüenses llegan con la ilusión de dar el golpe y meterse en la pelea por la clasificación.

Sigue con nosotros todas las incidencias, reacciones y análisis de este enfrentamiento, donde cada jugada puede marcar el destino de estas selecciones en el camino hacia la gran cita mundialista.

El balón está por rodar y la pasión del fútbol centroamericano se vive aquí, en la eliminatoria Concacaf. ¡No te pierdas ni un segundo del Honduras vs Nicaragua en vivo con nosotros!

Temas relacionados

Selección de Honduras selección de nicaragua eliminatoria concacaf
Si te lo perdiste
Lo último
stats