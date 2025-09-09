Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de TVMAX y nuestro canal de YouTube! Hoy vivimos otro capítulo vibrante de la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial 2026 con el duelo entre Honduras y Nicaragua, correspondiente al Grupo C.

El ambiente está cargado de expectativa: los catrachos quieren imponer su jerarquía y sumar puntos vitales en casa, mientras que los nicaragüenses llegan con la ilusión de dar el golpe y meterse en la pelea por la clasificación.

Sigue con nosotros todas las incidencias, reacciones y análisis de este enfrentamiento, donde cada jugada puede marcar el destino de estas selecciones en el camino hacia la gran cita mundialista.

El balón está por rodar y la pasión del fútbol centroamericano se vive aquí, en la eliminatoria Concacaf. ¡No te pierdas ni un segundo del Honduras vs Nicaragua en vivo con nosotros!