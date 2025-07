Eurocopa femenina 2025 | Inglaterra vs España: Paredes revela clave del éxito de La Roja

Suiza/"Estamos derribando muros", declaró la gran capitana de la selección española, Irene Paredes, sonriente y satisfecha en sala de prensa, este sábado en Basilea en la víspera de disputar la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

A la defensa central le pidieron un balance de la situación del fútbol femenino desde el pasado Mundial, ganado por España en 2023, cuando dijo que sentían que el fútbol no era "el lugar" para ellas.

"En aquel momento así lo pensaba. Desde entonces se han dado pasos adelante, pasos firmes, ese pensamiento va desapareciendo de la sociedad, tenemos que seguir abriendo puertas y normalizando situaciones", dijo.

"En aquel momento, con la victoria, se derriban un montón de muros, somos más referentes en la sociedad. Pero seguimos en el camino", añadió.

La jugadora de 34 años subrayó que está disfrutando "muchísimo" en la presente Eurocopa.

"Hemos llegado en un momento de madurez de todo tipo muy buena, una combinación de jugadoras con distintas maneras y recursos para jugar. Estamos tranquilas y podemos disfrutar del fútbol", dijo.

La número 4 de la Roja analizó a Inglaterra, la vigente campeona, el equipo que apeó a España en aquella Eurocopa de 2022 con un gol en la prórroga (2-1).

"Han sacado un par de partidos en los últimos minutos (en cuartos avanzaron en penales, en semis en la prórroga), pero creo que pueden jugar muy bien, les gusta tener el balón. Nosotras tenemos una manera particular de jugar pero siempre hay cosas que corregir, que las vemos en vídeo y esta ha sido la línea", dijo.

'Nos llega ánimo y nos ayuda'

A Paredes le preguntaron por la delantera Alessia Russo, con la que mantendrá un duelo en el St Jakob-Park de Basilea.

"Es un equipo muy completo, con diferentes opciones y normalmente sale Russo en punta. Es una jugadora que genera mucho, oportunidades y goles. Pero hay otras jugadoras que en cuanto salen tienen la oportunidad. No nos podemos fiar de nadie, nos centraremos en nosotras, en atacar y en defender bien", dijo.

Finalmente la jugadora se refirió a la gran expectación generada en España por la Roja, a las puertas de su primera Eurocopa.

"Creo que no somos conscientes de todo lo que se está montando en España, nos llega a cuentagotas, cada una lo que quiera mirar... Sentimos el cariño y estamos ilusionadas, esto hace muy poquito tiempo era impensable", dijo.

"Habrá gente a la que le guste vernos y otra a la que no, pero cuando pones un partido en la cadena pública a una hora buena pues ahí están los datos, no me lo invento. Nos llega mucho calor, nos llegan ánimos y nos ayuda", concluyó.

