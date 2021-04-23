El Inter de Milán intentará acelerar rumbo al 'Scudetto'

Después de bajar el ritmo con dos empates (Nápoles y Spezia), el Inter de Milán, líder destacado de la Serie A, recibe el domingo al Hellas Verona (10º) con la misión de volver al camino del triunfo para dar un paso más hacia un título que parece tener prácticamente asegurado.

Con diez puntos de ventaja sobre el segundo, los 'nerazzurri', uno de los clubes italianos que estuvo inmerso en los últimos días en el fallido proyecto de la Superliga europea, están cerca de reconquistar un 'Scudetto' que no logran desde 2010 y la etapa de José Mourinho.

El AC Milan (2º), a fuerza de acumular decepciones en casa (11 puntos de 30 posibles en los diez últimos partidos), ha visto reducirse su ventaja tras una primera parte de la temporada casi perfecta.

Ahora los 'rossoneri' tienen que mirar más hacia los equipos que le persiguen que a la posibilidad de alcanzar al Inter, ya que tiene al Nápoles (5º) a apenas tres puntos.

El Milan tiene en esta jornada un desplazamiento difícil, al terreno de la Lazio (6º), el lunes en la clausura de la 33ª jornada.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, baja por lesión el miércoles en la derrota 2-1 ante el Sassuolo, es la principal duda del equipo para ese partido.

En la parte baja de la clasificación, la batalla se presenta especialmente emocionante: Cagliari (18º y primer equipo dentro del descenso) se dio un nuevo impulso al ganar 1-0 al Udinese el miércoles y está a apenas tres puntos del Benevento (17º) y del Torino (16º).

La Fiorentina (13ª) todavía no tiene segura su permanencia y recibirá el domingo a la Juventus (4º), que querrá cobrarse la revancha de la victoria 3-0 del equipo toscano en Turín en la primera vuelta.

Génova (14º) y Spezia (15º) se enfrentan entre sí en otro partido de gran importancia para lograr la permanencia.

-- 33ª jornada de la Serie A:

- Sábado:

(13h00 GMT) Génova - Spezia

(16h00 GMT) Parma - Crotone

(18h45 GMT) Sassuolo - Sampdoria

- Domingo:

(10h30 GMT) Benevento - Udinese

(13h00 GMT) Fiorentina - Juventus

Inter Milán - Hellas Verona

(16h00 GMT) Cagliari - Roma

(18h45 GMT) Atalanta - Bolonia

- Lunes:

(16h30 GMT) Torino - Nápoles

(18h45 GMT) Lazio - Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 76 32 23 7 2 71 29 42

2. Milan 66 32 20 6 6 60 38 22

3. Atalanta 65 32 19 8 5 73 39 34

4. Juventus 65 32 19 8 5 64 29 35

5. Nápoles 63 32 20 3 9 71 37 34

6. Lazio 58 31 18 4 9 53 46 7

7. Roma 55 32 16 7 9 56 48 8

8. Sassuolo 49 32 13 10 9 54 50 4

9. Sampdoria 42 32 12 6 14 43 46 -3

10. Hellas Verona 41 32 11 8 13 40 40 0

11. Bolonia 38 32 10 8 14 44 48 -4

12. Udinese 36 32 9 9 14 34 42 -8

13. Fiorentina 33 32 8 9 15 41 53 -12

14. Génova 33 32 7 12 13 35 48 -13

15. Spezia 33 32 8 9 15 42 60 -18

16. Torino 31 31 6 13 12 46 54 -8

17. Benevento 31 32 7 10 15 35 62 -27

18. Cagliari 28 32 7 7 18 36 54 -18

19. Parma 20 32 3 11 18 33 66 -33

20. Crotone 15 32 4 3 25 38 80 -42