Kevin Mac Allister: el otro hermano que conquista la Champions y la camiseta de Argentina

El defensor del Union St-Gilloise vive "un sueño" tras debutar con la Albiceleste y consolidarse en Europa. Su valor de mercado se quintuplicó y mira a ligas mayores.

Bruselas, Bélgica/A la sombra de su hermano Alexis, campeón del mundo con Argentina y de la Premier League con el Liverpool, Kevin Mac Allister vive "un sueño hecho realidad" tras debutar este año en la Liga de Campeones y con la Albiceleste en noviembre.

Antes de enfrentarse al Marsella el martes en la 6ª jornada de la Champions, el mayor de los hermanos Mac Allister se ha consolidado como una pieza clave no solo en la defensa del equipo belga, sino también como goleador providencial.

El pasado sábado anotó el tanto del empate (1-1) ante el Gante, que permitió a los auriazules mantener el liderato de la liga belga.

El Union St-Gilloise, vigente campeón belga, es un club que ha crecido mucho en los últimos años, como Kevin Mac Allister, que llegó a Bruselas procedente de Argentinos Juniors en julio de 2023.

¿Última temporada en Bélgica?

Se ha convertido incluso en el primer equipo de Bruselas por delante del histórico Anderlecht, solo cuatro temporadas después de haber regresado a la élite tras un purgatorio de 48 años en las divisiones inferiores.

El USG es también un ejemplo en Bélgica de club bien gestionado tanto en la parcela económica como deportiva.

Ejemplo de esa política de fichajes de alto potencial podría ser el de Mac Allister, quien podría seguir los pasos de jugadores que han dejado el campeonato belga para unirse en las últimas temporadas a ligas más potentes.

El club belga lo fichó por 1,5 millones de euros (1,74 millones de dólares) y ahora, a sus 28 años, la web especializada Transfermarkt estimaba en verano que su valor de mercado se había quintuplicado.

Su cotización probablemente haya aumentado tras vestir por primera vez la camiseta de Argentina en el amistoso del pasado 14 de noviembre en Angola (victoria de la Albiceleste por 2-0).

Valor de mercado quintuplicado

Una convocatoria que se celebró como un título en el vestuario bruselense. "Quiero agradecer a todos, porque el lunes me voy a Alicante para unirme al equipo nacional. Será mi primera vez. Sé que si estoy aquí hoy, no es solo gracias a mí, sino también a todos ustedes", dijo Mac Allister a sus compañeros, que contestaron con un caluroso aplauso.

Si jugadores básicos la pasada temporada (Franjo Ivanovic al Benfica, Noah Sadiki al Sunderland, Mohamed Amoura al Wolfsburgo o Charles Vanhoutte al Niza) dejaron el club tras el histórico título liguero de la temporada pasada (el primero en 90 años para el club bruselense), McAllister, cuyo contrato acaba en 2027, podría descubrir nuevos horizontes al término del presente curso.

Esa eventual operación podría volver a dejar plusvalías en el USG, cuyos principales accionistas, Alex Muzio y Tomy Bloom, propietario y presidente del club inglés Brighton, tienen como objetivo llevar a sus jugadores a un nivel superior.

El club busca jugadores de gran potencial futbolístico, pero que también se correspondan con los cinco valores que la entidad exhibe en su centro de entrenamiento: coraje, compromiso, pasión, integridad y humildad.

El contacto con los jugadores que puedan interesar se hace a veces con muchos meses de antelación, tras analizar no menos de 1.000 minutos de su juego e informado en profundidad sobre su personalidad, al punto que a veces los propios futbolistas son los primeros sorprendidos.

"La Champions nos trasciende"

Este modelo de negocio del club, cuyo balance contable está en verde, algo raro en el fútbol belga, permite al USG progresar constantemente tanto deportiva como financieramente.

El próximo paso será dotarse de un nuevo estadio que cumpla con las normas de la UEFA, ya que actualmente, el viejo estadio Marien, con su entorno campestre y su fachada Art Déco, no puede albergar partidos de la Champions.

En Europa, los aficionados unionistas deben animar a sus jugadores en el recinto del enemigo jurado, el Lotto Park del Sporting de Anderlecht.

Lo que no impide que el equipo, que esta temporada ya derrotó a PSV y a Galatasaray, se muestre combativo el martes contra el Marsella.

"La Champions nos trasciende", advierte Mac Allister.