Barcelona vs Real Madrid| Hansi Flick: técnico azulgrana recibe una noticia dolorosa antes del Clásico

Un hecho repentino se da antes del partido en el Camp Nou.

Hansi Flick / AFP
AFP
10 de mayo 2026 - 12:33

España/El padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, falleció horas antes del Clásico de Liga contra el Real Madrid, informó este domingo el club azulgrana en un comunicado.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre", afirmó el Barça.

"Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", añadió el club azulgrana.

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El Real Madrid también ha hecho llegar su pésame al técnico barcelonista.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", afirmó el club merengue en un comunicado.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.

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Flick, de 61 años, se dispone a dirigir a su equipo en un clásico liguero en el que puede alzar su segundo título consecutivo de La Liga con el Barcelona.

El Barça aventaja al Real Madrid en 11 puntos a falta de cuatro partidos, por lo que le basta con un empate este domingo en el último partido del día para revalidar el título.

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