Real Madrid cede al marroquí Achraf Hakimi al Borussia Dortmund

El Real Madrid cedió al internacional marroquí de 19 años Achraf Hakimi al Borussia Dortmund para la próxima temporada, anunció este miércoles el club alemán.

"Achraf Hakimi es un joven defensor muy dinámico que ha jugado ya al máximo nivel con el Real Madrid y con la selección marroquí", aseguró el director deportivo del Dortmund Michael Zorc.

Achraf viene de disputar los tres partidos de la selección marroquí en el Mundial, en el que cayó eliminada en la primera fase.

Con el Real Madrid jugó dos partidos como titular en la fase de grupos de la Liga de Campeones (ante el Tottenham) y marcó dos goles en nueve apariciones en Liga.

El Dortmund, clasificado para la próxima Liga de Campeones, tiene una larga tradición formando a jóvenes promesas, a los que el club suele dar tiempo de juego y responsabilidades.