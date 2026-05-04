Sevilla sale del descenso en la liga española de la mano de Alexis Sánchez

España/El Sevilla salió de la zona de descenso de la liga española con una victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad este lunes gracias a un gol de Alexis Sánchez en el minuto 50.

El tanto del delantero chileno de 37 años, certero desde casi el área pequeña, fue suficiente para que el Sevilla lograra un triunfo vital.

Los tres puntos le permiten alcanzar los 37, con los que supera al Alavés, que ahora ocupa la tercera y última plaza de descenso, con 36 unidades.

Con solo cuatro partidos por disputar hasta el final de la temporada, el Sevilla se enfrentará al Espanyol el sábado en casa.

Después llegarán los encuentros fuera ante el Villarreal, en casa frente al Real Madrid y, por último, un cotejo de visitante contra el Celta de Vigo el 24 de mayo.

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Trayectoria con el Sevilla

Alexis Sánchez aterrizó en Sevilla el 1 de septiembre de 2025, procedente del Udinese y como agente libre, firmando contrato hasta 2026 . A sus 36-37 años, el delantero chileno regresaba a España más de una década después de su paso por el FC Barcelona, esta vez con un rol distinto: el de veterano llamado a aportar liderazgo y eficacia en los metros finales.

Su incorporación generó expectativas moderadas, marcadas por la dualidad entre su brillante trayectoria previa y la incertidumbre sobre su rendimiento en la recta final de su carrera . En términos simbólicos, su fichaje también conectaba con la tradición del Sevilla de recurrir a futbolistas experimentados en momentos de transición.

Rendimiento y papel dentro del equipo

Durante su primera temporada, Sánchez asumió un rol intermitente pero relevante. Alternando titularidades y apariciones desde el banquillo, aportó goles y presencia ofensiva en un equipo que atravesaba dificultades estructurales. Según registros estadísticos, ha sumado varios goles en la campaña, consolidándose como una opción ofensiva fiable pese a su edad .

Más allá de los números, su contribución se ha vinculado al contexto: un Sevilla irregular, con cambios en el banquillo y problemas deportivos, donde la experiencia del chileno ha sido un recurso clave en momentos puntuales.

Episodios decisivos: el peso del veterano

El punto más destacado de su paso por el Sevilla hasta ahora ha llegado en partidos de alta tensión. En mayo de 2026, Sánchez marcó el gol decisivo en una victoria por 1-0 ante la Real Sociedad, resultado que permitió al equipo salir momentáneamente de los puestos de descenso .

Ese tanto, anotado tras ingresar desde el banquillo, reflejó el perfil que ha definido su etapa: un futbolista ya lejos de su pico físico, pero todavía capaz de resolver encuentros clave gracias a su intuición y experiencia competitiva.

Un rol más estratégico que protagónico

A diferencia de sus años en clubes como Barcelona, Arsenal o Inter, donde fue figura central en Sevilla, Sánchez ha desempeñado un papel más estratégico. Su influencia se mide menos en continuidad y más en impacto puntual: goles decisivos, liderazgo en el vestuario y capacidad para aparecer en momentos críticos.