Mallorca vs Atlético Madrid resultado | Julián Alvarez falló penal clave

El equipo de Simeone suma su tercer empate consecutivo tras el error máximo del argentino y la expulsión de Sorloth, quedando estancado en la mitad de la tabla.

Palma de Mallorca, España/El Atlético de Madrid sigue atascado en la LaLiga tras empatar este domingo ante el Mallorca a uno en Son Moix, en partido de la 5º jornada, en el que Julián Álvarez falló un penal y Alexander Sorloth fue expulsado.

Desde el inicio del choque, los colchoneros se toparon con un muro llamado Leo Román, que frenó el lanzamiento desde los once metros de Álvarez (13) después de que el árbitro pitara la pena máxima por una mano de Antonio Raíllo tras el remate de David Hancko.

La estirada de un providencial Román, que adivinó la trayectoria, propició que el marcador continuara en tablas buena parte del choque.

El partido se puso cuesta arriba para los pupilos de Diego Simeone después de que Sorloth, que entró en el minuto 63, recibiera la tarjeta roja en el 72 tras revisar el colegiado la acción y apreciar una entrada dura.

Pese a ir con uno menos, el inglés Conor Gallagher (79) aprovechó un rechace de Román para adelantar al Atlético, que empezó a soñar con la victoria.

Pero el kosovar Vedat Muriqi se interpuso en su camino, después de batir de cabeza al esloveno Jan Oblak.

"Con uno menos, nos colocamos y llegó el gol aprovechando la velocidad de Llorente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No pudimos sostenerlo por ese buen gol de Muriqi", declaró Simeone en rueda de prensa.

Mosqueo de Álvarez -

Con este resultado, el Atlético se queda en la decimosegunda posición con seis puntos, lejos del líder Real Madrid, que tiene 15 unidades tras ganar el sábado al Espanyol (2-0) en el Santiago Bernabéu.

"El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia", explicó el preparador argentino que no quiso a entrar a valorar la tarjeta roja a Sorloth.

"Han llegado muchos jugadores y sabíamos que íbamos a atravesar este proceso. Esperamos que la eficacia y la contundencia nos acerquen más a la realidad que merecemos y que todavía no tenemos", aseguró.

Antes de la expulsión de Sorloth, Simeone decidió cambiar a Álvarez por el escandinavo, una sustitución que no sentó bien al argentino, que venía de perderse partidos por lesión.

Según la prensa la Araña lanzó un "siempre a mí", acompañado con un gesto de desaprobación hacia su técnico.

"Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área", justificó Simeone el cambio. "Todos los jugadores se enojan cuando salen", agregó.

"El punto no nos sabe a mucho" -

Por su parte, el centrocampista del Atlético, Koke Resurrección, afirmó que su equipo dominó de principio a fin el enfrentamiento.

"Han tenido la ocasión del gol. Bajo mi punto de vista hemos hecho un gran partido, pero el balón no ha querido entrar; el punto no nos sabe a mucho", dijo el internacional español.

"Hemos perdido un montón de puntos, pero hasta mayo queda mucho. El fútbol nos lo tiene que dar porque estamos trabajando muy bien", aseveró Koke.

Antes, el Rayo y el Celta igualaron a uno en Vallecas y ambos se sitúan decimocuarto y decimosexto, respectivamente, con cinco puntos. Borja Iglesias (49) adelantó a los gallegos, pero Jorge de Frutos (65) puso el empate.