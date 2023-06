Messi: ¿Por qué toma fuerza la llegada del campeón del mundo en Catar 2022 a la MLS?

Con la confirmación de la salida del París Saint Germain, el astro argentino Lionel Messi deja la puerta abierta para distintos destinos, luego del último partido de la pulga con la camiseta del PSG el abanico de opciones sigue abriéndose.

Una posibilidad que ha capturado la atención de los aficionados y la prensa futbolera es su posible llegada a la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos, específicamente al Inter Miami propiedad del inglés David Beckham. Esta idea despierta una mezcla de emoción y especulación, ya que podría significar el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Según el periodista argentino Gastón Edul, Lionel Messi ya recibió una oferta por parte del Inter Miami y lo quieren a partir del mes de julio de este año, esto lo colocó en su cuenta de twitter:

Inter de Miami ya hizo una oferta por Leo Messi. Quieren tenerlo a partir de julio. — Gastón Edul (@gastonedul) 2 de junio de 2023

Recordemos que en días pasados según Sport, el team de David Beckham habría lanzado un monto interesante para ofrecerle a Lionel Messi, alrededor de 53 millones de dólares por año durante cuatro temporadas sumado al hecho de promover la próxima copa del mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

En el 2020 Lionel Messi lanzó unos comentarios en los que se agarran los pro MLS para soñar verlo jugar con el Inter Miami: "Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”. Estas declaraciones se las dio a La Sexta cuando militaba con el Barcelona. Lionel Messi cuenta con una residencia en Miami, condición que podría ayudar a una mejor adaptación de su familia.

Las tres ofertas conretas que tiene Lionel Messi sobre la mesa son las de Arabia Saudita, Inter Miami y la posible renovación con el París Saint Germain que es de un año.