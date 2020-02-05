El Mirandés torpedea al Villarreal y se mete en semifinales de Copa del Rey

El equipo de segunda división dejó fuera de la contienda al 'submarino amarillo'

El Mirandés, último superviviente de la segunda división, se metió este miércoles en semifinales de la Copa del Rey tras ganar 4-2 al Villarreal en los cuartos de final del torneo del KO.

El equipo burgalés marcó primero con un disparo ajustado al palo del brasileño Matheus (17), pero Javier Ontiveros empató de falta directa (32) antes de que Martín Merquelanz hiciera de penal el 2-1 (45+2).

Santi Cazorla puso el 2-2 (55) también de penal, aunque apenas dos minutos después Odei se encargó de marcar el 3-2 (57) y en el descuento Antonio Sánchez hizo el 4-2 definitivo (90+2), que dio el pase a la siguiente ronda al Mirandés.

Por segunda vez en su historia, el Mirandés alcanza las semifinales de la Copa del Rey, tras haber dejado en el camino a tres equipos de primera Celta, Sevilla y Villarreal.

El Submarino Amarillo salió dispuesto a manejar el balón ante un Mirandés que buscó presionar y llegar rápido a la portería contraria para adelantarse en el marcador.

El brasileño Matheus cazó un balón en el área, recortó a dos defensas y ajustó al palo para marcar el 1-0 (17), pero quince minutos más tarde, Ontiveros equilibraba con una falta directa desde la frontal (32).

El empate no amilanó al Mirandés que siguió buscando el peligro al contraataque y cuando el partido parecía irse al descanso, una mano de Xavier Quintillá en el área fue sancionada con penal tras revisión del videoarbitraje (VAR).

El delantero Merquelanz no falló desde los once metros para poner el 2-1 (45+2) con el que el partido se fue al descanso.

Tras la pausa, el Villarreal salió más intenso y se hizo con el control del partido equilibrando pronto el encuentro cuando Cazorla marcó de penal (55) tras una mano de Odei Onaindia.

Pero apenas dos minutos después, Odei se resarció de su error con un remate cruzado que supuso el 3-2 (57) para el equipo local.

Por detrás en el marcador, el Submarino Amarillo se volcó sobre el campo del Mirandés, pero se estrelló en la maraña defensiva del equipo local, que volvería a sorprender en el descuento con un rápido contraataque culminado por Antonio Sánchez para hacer el 4-2 definitivo (90+2) y meterse en semifinales, donde espera el Granada.

El equipo andaluz ganó el martes 2-1 al Valencia, vigente campeón de Copa.

El jueves, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad y el Barcelona visitará al Athletic de Bilbao para cerrar estos cuartos de final de Copa.