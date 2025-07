Mundial de Clubes 2025 | Cheslea vs PSG promete duelo ofensivo en Nueva York

East Rutherford, Estados Unidos/El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, proyectó este viernes que la final del Mundial de Clubes que su equipo disputará contra el Paris Saint-Germain el domingo, a las afueras de Nueva York, será un partido de mucho fútbol ofensivo.

"Nos gusta mantener el balón, por supuesto, a ellos también; a ellos les gusta presionar arriba, nosotros hacemos lo mismo", dijo el técnico italiano en una rueda de prensa en el MetLife Stadium, palco del juego por la corona.

"Creo que va a ser un partido con pocos procesos de pases, porque a ambos nos gusta presionar. Tengo la sensación de que va a ser un partido de atacar, atacar y atacar", agregó.

Maresca, de 45 años, buscará su segundo trofeo como timonel de los Blues, luego de ganar en mayo la Conference League, el primer título de los londinenses desde 2021.

Lo hará contra la escuadra que el italiano considera el mejor club de fútbol de la actualidad y que llegó a la final tras asestar una paliza 4-0 al Real Madrid en la semi.

"Nuestro equipo merece toda la confianza de los hinchas, porque esta temporada quedó en el Top 4 de la Premier League, ganó la Conference League, estamos en la final del Mundial. Hace un año nadie estaba hablando del Chelsea, ahora todos hablan de nosotros", manifestó.

"El PSG y su técnico Luis Enrique son referentes para todas las personas que aman el fútbol, pero al mismo tiempo tenemos nuestro estilo y hemos demostrado esta temporada cómo hacemos las cosas", añadió.

El comandante azul admitió tener un "respeto máximo" por Les Parisiens, aunque afirmó que "todos los partidos son difíciles" y la clave estará en darles la mejor información a sus jugadores para contrarrestar las fortalezas de los franceses y explotar sus debilidades.

Espero "ayudar a mi equipo a preparar de la mejor forma el partido (...) La manera en la que prepararé el equipo es la misma forma en que he preparado todos los partidos. Viendo dónde podemos hacerles daño y dónde debemos evitar que nos hagan daño", sostuvo.

"Tengo la sensación de que estamos listos para disputar esta final", apuntó.

- La recuperación de Caicedo -

Maresca aseguró que las altas temperaturas que se esperan para el domingo, un factor que ha causado polémica a lo largo del torneo, afectarán a ambos cuadros por igual.

El entrenador sostuvo que el ecuatoriano Moisés Caicedo, clave en el mediocampo londinense, participó "en parte de la sesión" de entrenamiento de este viernes.

El volante de primera línea sufrió un golpe en el tobillo en la victoria contra Fluminense (2-0) en la semi.

"Moi es un jugador importante para nosotros (...) ojalá lo podamos tener el domingo", deseó el DT.

Con quien el timonel italiano no contará es con el extremo inglés Noni Madueke, quien está cerca de firmar con el Arsenal.

"Noni está en contacto con un nuevo club. Supongo que se marchará en las próximas horas", afirmó.

Por su parte, el capitán de los Blues, Reece James, quien comparte el brazalete con el argentino Enzo Fernández, consideró que el choque por la corona será "de un nivel muy alto".

"Ellos son uno de los equipos más dominantes en el mundo en este momento, pero la final es un partido único", sostuvo el lateral.

"Todo el mundo los tiene como grandes favoritos, he estado en muchas finales antes donde hemos sido favoritos y no hemos llegado a la cima, así que (ese favoritismo) no significa mucho para mí", señaló. "Nos estamos preparando bien y vamos a ganar".

